Simona Branchetti non sostituirà Federica Panicucci: voce trapelata da…

Federica Panicucci verrà sostituita? Parla il popolare giornalista

Poco più di un mese fa Simona Branchetti è approdata nel mattino con il suo nuovo programma per sostituire Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che sono andati in vacanza. E sul penultimo numero del settimanale edito da Cairo Editore una lettrice ha voluto mandare un’email a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica in cui parla di Tv con i lettori, asserendo di apprezzare molto la conduttrice del programma mattutino di Canale 5, non facendo mistero di sperare che possa avere sempre più spazio, magari andando a sostituire la padrona di casa di Mattino Cinque: “Pensa che potrebbe sostituire Federica Panicucci?”. A tal proposito il giornalista ha subito messo le cose in chiaro, asserendo che è del tutto impossibile che la collega possa prendere il posto di quest’ultima:

“Penso che la Panicucci resterà al suo posto…E’ il volto storico del programma e molti telespettatori, probabilmente, lo guardano anche perchè c’è lei…”

Simona Branchetti, il suo collega non ha dubbi: “E’ un’ottima giornalista”

Maurizio Costanzo, sempre in questo suo intervento sul penultimo numero del magazine Nuovo, ha poi voluto esprimere la sua opinione sulla conduttrice di Morning News, la quale giorni fa ha intervistato un’ospite che improvvisamente è scoppiata a piangere. Cosa ha detto? Ha rivelato di credere sia veramente un’ottima giornalista e l’ha dimostrato con i fatti sia al TG5 che nel ruolo di conduttrice del programma mattutino estivo di Canale 5: “Credo sia un’ottima giornalista e conduttrice…” E in effetti lo penseranno anche gli spettatori a casa, visti gli ottimi ascolti ottenuti fino a questo momento.

Maurizio Costanzo sulla giornalista confessa: “E’ giovane e riuscirà a ritagliarsi più spazio a Mediaset”

Il popolare giornalista ha poi concluso il suo intervento sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti facendo una sua ultima considerazione sulla popolare conduttrice di Morning News. Cosa ha detto? E’ sicuro che con il tempo riuscirà a ritagliarsi un suo spazio a Mediaset, anche perchè è molto brava e saprà farsi valere in futuro: “E’ giovane e sono sicuro che a tempo debito troverà più spazio nel gruppo Mediaset…”