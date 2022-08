Sonia Bruganelli ferma le polemiche su Sophie Codegoni: “Non è raccomandata!”

La nota imprenditrice difende la nuova Bonas: “Come sempre chi non riesce rosica”

Dopo essersi fatta conoscere dal pubblico partecipando a Uomini e Donne e al GF Vip, l’ex gieffina Sophie Codegoni ricoprirà il ruolo di Bonas prendendo il posto di Sara Croce nel programma condotto da Paolo Bonolis. Non appena non sono mancate le polemiche sui social, a dire la sua ci ha pensato la moglie del noto presentatore tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram prendendo le difese della modella. Sonia Bruganelli oltre a invitare a guardare il provino della 21enne ha scritto:

“Come sempre chi non riesce rosica. Se non ce la fate ad ottenere risultati forse è solo perchè qualcuno è meglio di voi”.

L’ex gieffina nel cast del noto programma: la dura replica alle critiche dell’opinionista del GF Vip

Sonia Bruganelli nelle scorse ore ha messo a tacere le critiche che diversi utenti della rete hanno rivolto a Sophie Codegoni, dopo che lei l’ha scelta come Bonas della nuova edizione di Avanti un altro che andrà in onda da gennaio prossimo. Per iniziare l’imprenditrice ha affermato: “Vi faremo vedere il provino che ha fatto per il quale è stata scelta, questo perchè ovviamente su Instagram e ovunque, molti di voi pensano che lei non abbia fatto il provino e che sia stata scelta perchè raccomandata, non è così”. L’opinionista del reality show che vede al timone Alfonso Signorini ha elogiato l’ex gieffina: “Mi è piaciuta, l’ho conosciuta, è una bellissima donna”. La moglie di Paolo Bonolis ha aggiunto: “Se vi va di vedere il provino lo vedete se non vi va e rimanere convinti e mangiarmi il fegato sostenendo che se non ce la fate a fare delle cose, non sia per demerito vostro o per scarsa volontà, e perchè non siete stati raccomandati dalla persona giusta mi dispiace per voi”.

La moglie di Paolo Bonolis svela un retroscena: “Ecco cosa dico sempre alle donne della mia azienda”

Intanto l’imprenditrice che di recente è venuta allo scoperto ha concesso un’intervista a Leggo.it, e oltre a dire di non essere mai stata vittima di molestie e discriminazioni sul lavoro ha fatto un avvertimento indirizzato alle donne:

“In generale non mi sono mai trovata in situazioni di disagio. Nella mia azienda lavorano perlopiù donne. Dico sempre loro di stare attente a come si propongono”.

Inoltre ha svelato un retroscena: “Mi è capitato che un ragazzo fatto un provino, mi scrivesse per sapere come stavo. Gli ho detto che non serviva, doveva attendere gli esiti del provino”. Infine alla domanda su come si può risolvere il problema, ha risposto: “Conta ciò che si sa fare, non come ci si presenta. Se la pensassimo tutti così, il problema non ci sarebbe”.