Sonia Bruganelli viene allo scoperto: “Io e Flora Canto eravamo amiche, ma…”

Flora Canto e la confessione della collega: “Un tempo eravamo amiche, ma le cose cambiano”

In queste ultime ore Sonia Bruganelli ha voluto giocare con i suoi numerosi follower al gioco delle domande e delle risposte. E tra i suoi fan c’è anche chi ha voluto domandarle come sono adesso i rapporti con la sua collega, con la quale fino a poco tempo fa sembrava essere molto amica. L’utente in questione le ha anche fatto notare che è da un po’ di tempo che non le vede insieme, almeno non sui social: “Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme…” E la moglie di Paolo Bonolis, con la sua proverbiale schiettezza, ha fatto capire chiaramente che ormai la loro amicizia sembra essere finita, anche se ha preferito non rivelare il motivo:

“Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano…”

Perchè Sonia Bruganelli e la collega non sono più amiche? L’ipotesi

Ovviamente sono in tanti a chiedersi il motivo per cui l’opinionista del Grande Fratello Vip e Flora Canto pare non siano più amiche. Il motivo non è dato saperlo, ma sui social è stato fatto notare che proprio pochi giorni fa la moglie del popolare conduttrice, che ieri ha rivelato il motivo per cui ha accettato di rifare il GF Vip come opinionista, ha dichiarato su instagram di preferire prendere un aereo privato così evita i vari contrattempi. E a stretto giro ecco che l'(ex?) amica ha colto la palla al balzo per sferrarle una bella frecciata velenosa:

“Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”

Una dichiarazione al veleno, che ha fatto capire chiaramente che tra le due ormai non corre più buon sangue. Cosa sarà mai successo?

Paolo Bonolis e sua moglie in crisi? Lei fa finalmente chiarezza

In questi ultimi giorni sono circolate anche diverse indiscrezioni inerenti ad un’eventuale crisi tra Sonia Bruganelli e suo marito. E a tal proposito un utente su instagram ha colto la palla al balzo per domandarle se queste voci sono fondate o meno. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha quindi tenuto a smentire tutte queste illazioni circolate sulla sua vita privata, asserendo che il suo matrimonio non è mai stato in pericolo: “Se con Paolo siamo ancora una coppia? Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme…” Parole che non hanno certo lasciato spazio ad altre possibili interpretazioni.