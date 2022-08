Sonia Bruganelli punge Adriana Volpe: la dedica ironica al veleno

Scritto da Federica Emmanuele , il Agosto 25, 2022 , in Grande Fratello

La reazione dell’imprenditrice alle dichiarazioni della collega: il post dedicato

Nelle scorse ore non si è fatta attendere la reazione di Sonia Bruganelli, alle recenti dichiarazioni che Adriana Volpe ha rilasciato in un’intervista concessa a FanPage riguardo alla sua mancata riconferma nel reality show condotto da Alfonso Signorini. La nota imprenditrice ha dedicato un proverbio cinese alla collega, attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram:

“Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre se stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato”.

La conduttrice attacca l’ex opinionista del noto reality che risponde: “Sono tutti invidiosi”

Adriana Volpe ai microfoni di FanPage ha rotto il silenzio in merito alla sua esclusione dal GF Vip 7, dopo essere stata opinionista della scorsa edizione. La conduttrice ha lanciato diverse frecciatine alla moglie di Paolo Bonolis arrivando a considerarla incoerente, per il fatto di aver cambiato idea dopo aver detto più volte di non voler ripetere questa esperienza:

“Rimango basita. All’inizio ha sputato dove mangiava. Durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Sulla sua incoerenza stendo un velo“.

Sonia Bruganelli dopo aver letto l’intervista della collega ha accompagnato le parole della stessa con delle emoticon che ridono, e con la canzone di Capo Plaza che dice: “Envidioso, sono tutti invidiosi”.

Adriana Volpe ha rifiutato di far parte del cast del GF Vip: “La serenità di mia figlia ha priorità su tutto”

Sempre l’ex opinionista del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, ha rivelato di essere rimasta spiazzata da una proposta ricevuta dal conduttore: “Ho ricevuto una chiamata da lui, che mi diceva ho le idee molto chiare vorrei te dentro la casa”. La famosa presentatrice ha spiegato il motivo del suo rifiuto:

“La sua richiesta mi ha spiazzato, anche perchè conosce la mia storia personale e familiare. La serenità di mia figlia ha priorità su tutto“.

Sempre riferendosi al fatto che qualora lei fosse entrata nella casa di Cinecittà ci sarebbe stata la moglie di Paolo Bonolis come opinionista, ha aggiunto: “Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile”.