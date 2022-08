Adriana Volpe spiazzata da Alfonso Signorini: “Proposta inaccettabile!”

La nota conduttrice ammette: “Aspettavo la telefonata per essere riconfermata opinionista del GF Vip”

Adriana Volpe ai microfoni di Fanpage.it, ha confermato di aver rifiutato la proposta di partecipare alla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La nota conduttrice riferendosi al collega ha ammesso:

“Aspettavo la sua telefonata ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

L’ex gieffina vuota il sacco: “Ecco perchè ho rifiutato la richiesta di Alfonso Signorini”

La famosa conduttrice Adriana Volpe in un’intervista concessa a Fanpage.it ha svelato dei retroscena dietro la scelta di non riconfermarla opinionista del GF Vip. Per iniziare ha detto la sua su Orietta Berti che ha preso il suo posto: “Sono convinta che possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti. Per fortuna che ci sarà lei”. Poi dopo aver fatto sapere che inizialmente neanche la moglie di Paolo Bonolis era stata riconfermata, ha aggiunto: “Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa””. L’ex moglie di Roberto Parli ha spiegato la ragione del suo rifiuto: “La sua richiesta mi ha spiazzato, anche perchè conosce la mia storia personale e familiare. Da lui mai mi sarei aspettata una proposta del genere”. A questo punto la 49enne che è stata una delle concorrenti della quarta edizione del seguitissimo reality, è scesa nel dettaglio precisando di non potersi allontanare per tanto tempo da sua figlia: “Per me la sua serenità ha priorità su tutto”.

La frecciatina di Adriana Volpe alla famosa imprenditrice: “Ha sputato nel piatto dove mangiava”

La conduttrice dopo aver detto che sicuramente sarebbe stata pura dinamite la scelta di avere lei come concorrente del noto reality e Sonia Bruganelli opinionista, ha sottolineato: “Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile”. Poi ha lanciato delle frecciatine alla nota imprenditrice, che in un primo momento sembrava ferma nella decisione di non voler ripetere questa esperienza televisiva:

“Rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava“.

Sempre riferendosi alla moglie di Paolo Bonolis che di recente ha replicato pesantemente a una sua stoccata ha rivelato: “Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. Sulla sua incoerenza stendo un velo”. Infine ha detto di essere stata sempre coerente nella scorsa edizione del reality: “Ho portato avanti determinati pensieri, ho lanciato ogni settimana delle frecciatine. Io porto avanti il mio pensiero, poi se coincide con quello del pubblico, mi fa solo piacere”.