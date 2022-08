Sonia Bruganelli torna al GF Vip: “Proposta arrivata in un momento delicato”

L’imprenditrice sul ritorno nel noto reality: “Scelta dettata da un periodo di cambiamento”

La nota imprenditrice Sonia Bruganelli confermata nuovamente opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, nella giornata di oggi ha risposto alle domande dei suoi tanti fan facendo sapere che c’è stata qualcosa che l’ha turbata ultimamente. Per iniziare però la moglie di Paolo Bonolis a chi le ha chiesto: “Sei felice di tornare al GF Vip?” ha risposto:

“E’ stata una scelta dettata da un periodo di cambiamento, e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi”.

GF Vip, l’opinionista svela perchè ha accettato la proposta del conduttore: “Un sogno rifarlo”

Nonostante parecchi spettatori del GF Vip sono rimasti delusi nell’apprendere che Adriana Volpe non ci sarà nella nuova edizione, c’è chi è felice di rivedere Sonia Bruganelli. Quest’ultima a uno dei tanti follower che le ha domandato per quale motivo ha cambiato idea, dopo che aveva detto di non voler rifare questa esperienza televisiva nel ruolo di opinionista ha svelato un retroscena:

“Perchè la proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un sogno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Adriana Volpe, ennesima frecciatina da Sonia Bruganelli? “Orietta Berti non ha paura del giudizio del pubblico”

Poi l’imprenditrice finita nella bufera ha dato l’impressione di aver lanciato l’ennesima frecciatina all’ex moglie di Roberto Parli, dato che quando è stata invitata a dire se Orietta Berti sarà più bacchettona riferendosi alla cantante ha scritto: “Non credo. Lei non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco”.

La nota 48enne dopo aver detto che la feriscono poco le critiche che riceve, a chi ha voluto sapere se lei e suo marito sono ancora una coppia ha risposto così: “Saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”. Inoltre l’opinionista del seguitissimo reality show dopo aver lasciato intuire di non rivisto Soleil Sorge, ha rotto il silenzio su un altra ex gieffina: “Mi sono vista con Sophie Codegoni. Presto scoprirete il perchè”. L’imprenditrice ha fatto sapere anche di non avere più alcun rapporto con Flora Canto: “Siamo state amiche, ora non ci vediamo più, le cose nella vita cambiano”. A proposito di quest’ultima, nelle scorse settimane ha lanciato una stoccata alla moglie del famoso conduttore quando ha spiegato la ragione per cui preferisce viaggiare con l’aereo privato: “Ma fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti questi soldi”.