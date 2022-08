Stefano De Martino ce l’ha fatta: “E’ diventato un re”, a parlare è stato…

Il conduttore incoronato da Platinette: l’elogio al partenopeo

Stefano De Martino sempre più padrone indiscusso del piccolo schermo. Non è solo il pensiero di molti degli attenti telespettatori italiani, ma a pensarla così è anche Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, che intervenuto nella consueta rubrica per Dipiù TV ha detto la sua sul fidanzato di Belen Rodriguez, elogiandolo dopo la conduzione del Tim Summer Hits insieme alla collega e amica Andrea Delogu. I due hanno formato una coppia estremamente affiatata al timone del format musicale lanciato in tv dalla Rai. E Platinette, che negli anni ne ha visti passare di volti da televisione, ha espresso parole al miele nei confronti del ballerino ed ex Amici:

De Martino è uno dei re di questa stagione televisiva, ed è stato pareggiato da Andrea Delogu tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente. I due hanno confermato un’alleanza perfetta

il pensiero dello speaker in uno dei recenti numeri del settimanale.

Stefano De Martino esaltato dalla collega: “Ha fatto tesoro del bagaglio di fama”

Sempre tra le righe del settimanale Dipiù TV Mauro Coruzzi ha proseguito il commento del conduttore partenopeo, uno dei mattatori dell’ultima stagione tv e con la strada spianata verso il futuro vista la stima di cui nutrono i dirigenti Rai nei suoi confronti. Così Platinette ha esaltato ulteriormente Stefano De Martino: “Il buon Stefano ha fatto tesoro del bagaglio di fama che ha acquisito in fretta, figlio delle sue vicende personali e affettive, ma ha saputo conservarlo nel tempo” – le dichiarazioni del noto volto TV sulla rivista – . Una stima che è tutto tranne che nascosta.

De Martino riceve applausi a scena aperta

Non solo Platinette. A esaltare le caratteristiche e il talento del ballerino e fidanzato di Belen Rodriguez è stato anche il popolare giornalista Maurizio Costanzo, che ha speso parole molto importanti nei confronti di Stefano, reduce dal successo di Tim Summer Hits con la Delogu. “Ritengo che Stefano De Martino e la collega siano proprio una bella scoperta per RaiDue, che sta dimostrando una freschezza”. Così, mentre l’ex allievo di Amici prepara una importante mossa con la sua dolce metà, si gode gli applausi a scena aperta degli illustri colleghi.