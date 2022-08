Temptation Island: figlio in arrivo per Speranza Capasso e Alberto Maritato?

Cicogna in arrivo per una ex coppia del noto reality show? La segnalazione

Da diverse ore sul web si parla di un’indiscrezione clamorosa riguardante Speranza Capasso e Alberto Maritato, due ex protagonisti del reality Temptation Island: si tratta di una delle coppie che si era detta addio nel noto programma condotto da Filippo Bisciglia e che quest’anno non è andato in onda su Canale 5. Nei mesi scorsi i due sono tornati insieme, e a distanza di molte settimane è arrivato uno scoop nel profilo Instagram dell’influencer napoletana Deianira Marzano. In particolare una fan riferendosi all’ex protagonista del reality estivo ha scritto: “E’ incinta”.



Una ex protagonista di Temptation Island aspetta un figlio? La foto con il pancino

Lo scorso giugno i fan del reality estivo di Canale 5 che ha visto al timone Filippo Bisciglia per otto anni consecutivi e che stando a una voce potrebbe tornare sui palinsesti magari nella primavera del 2023, hanno appreso il ritorno di fiamma tra Speranza Capasso e Alberto Maritato. Ad annunciare la notizia è stato quest’ultimo sui social con queste parole: “E’ inutile negarlo, prima di pubblicare questa foto ci siamo fatti mille problemi. Dopo 18 anni non vogliamo nasconderci per paura di deludere”. La sua amata invece ha condiviso una serie di filmati in cui sono insieme e si divertono a cantare, sottolineando: “Non siamo tanto intonati, ma in questo momento non è ciò che conta”. Nella giornata di oggi un utente della rete ha inviato una segnalazione sulla coppia all’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima oltre a mostrare lo screenshot dei messaggi ricevuti, ha condiviso la fotografia che a quanto pare ritrae proprio l’ex protagonista del programma di Canale 5, e non sfugge il pancino sospetto. Proprio di recente la diretta interessata è sembrata in dolce attesa a qualche suo follower, visto che in un suo ultimo post non sfuggono questi commenti: “Anche io pensavo fosse in attesa”, “Ma sei incinta?”.

L’amaro sfogo della fidanzata di Alberto Maritato: “Ho trascorso anni difficili”

Intanto oggi Speranza Capasso ha rotto il silenzio, attraverso un lungo post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Dopo aver esternato la sua felicità per tutti i messaggi ricevuti in privato, si è lasciata andare a uno sfogo: “Tutto ciò che vi ho mostrato nei mesi scorsi è pura realtà, che purtroppo vivono tante altre donne come me che soffrono di ciste endometriosica”. L’ex protagonista di Temptation Island è scesa nel dettaglio: