Temptation Island, Sofia Calesso racconta il suo dramma: “Ho perso mio figlio”

L’amaro sfogo dell’ex volto del noto reality dopo la perdita del suo bambino: “Ho avuto un’emorragia”

Sofia Calesso conosciuta dal pubblico di Canale 5 per la partecipazione a Temptation Island con il fidanzato Alessandro Medici, ha trovato il coraggio di raccontare il dramma vissuto ai microfoni di PiùDonna.it venendo intervistata da Fralof. L’ex protagonista del reality show che questa estate non è andato in onda, si è sfogata facendo sapere di aver perso il suo bambino:

“Mi accorgo di avere un’emorragia. E’ aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità”.

Il sogno di Sofia Calesso spezzato da una notizia: “Devo escludere la possibilità di restare incinta”

Una delle coppie che si è fatta conoscere sul piccolo schermo partecipando all’ottava edizione del reality show estivo che ha visto al timone Filippo Bisciglia, è quella formata da Alessandro Medici e Sofia Calesso. Quest’ultima in un’intervista concessa a PiùDonna.it ha raccontato il doloroso periodo trascorso, ovvero una tragedia che l’ha portata ad allontanarsi dai social. La ragazza non è riuscita a portare a termine la sua gravidanza a causa di un’emorragia: “Vado subito all’ospedale e per la prima volta ho sentito il suo cuoricino. La gioia è durata però pochi secondi. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova”. Una notizia inoltre ha spezzato il suo sogno di poter avere un figlio dal suo compagno, dato che a proposito di ciò ha dichiarato:

“La cosa più dura è stato infatti sentirsi dire che per ora devo escludere la possibilità di restare incinta di nuovo“.

La compagna di Alessandro Medici sull’assenza dai social: “Avevo bisogno di metabolizzare”

Tra le tante dichiarazioni, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto sapere ovviamente come sta adesso: “Sto ancora in ripresa. Ad oggi ho metabolizzato una parte del mio dolore ma non di certo posso dire di stare meglio. Ci vorrà tempo e sarà ciò che Dio ha riservato per noi”. Inoltre ha spiegato la ragione per cui ha preferito non condividere il suo dolore con i suoi ex compagni di gioco: “Ho rivisto Antonella Elia e anche Veronica Ursida. A loro ho detto che a livello di salute non stavo molto bene, ma non ho accennato all’aborto. Il dolore era talmente grande che non riuscivo neanche a parlarne”. Sul suo allontanamento dai social invece ha aggiunto: