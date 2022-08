Terra Amara anticipazioni: Gulten la combina grossa, Hunkar finisce in ospedale

Hunkar viene gravemente ferita per proteggere il figlio: attimi di panico a Cukurova

Sarà una settimana ridotta la prossima per la soap turca. Infatti lunedì 15, giorno di Ferragosto e dunque festivo, la soap non andrà in onda. Le puntate riprenderanno regolarmente martedì 16 e proseguiranno fino a venerdì 19. Le anticipazioni di Terra Amara vedranno diversi eventi tragici. Per prima cosa Yilmaz inizierà ad avere il dubbio che Zuleyha e Demir siano d’accordo. Fekeli cercherà di farlo ragionare e così Yilmaz cercherà Gulten affinché la metta in contatto con Zuleyha. Intanto anche quest’ultima farà qualcosa di simile: chiederà a Gulten di consegnare una lettera a Yilmaz. La lettera verrà però intercettata da Gaffur che farà subito la spia con Demir. Quest’ultimo si presenterà all’appuntamento dei due innamorati, prendendo alla sprovvista Yilmaz. Hunkar, preoccupata, si precipiterà sul luogo dell’incontro. Nel tentativo di sparare a Demir Yilmaz, per sbaglio, ferirà Hunkar lanciatosi per proteggere il figlio. Anche Demir, a quel punto, sparerà a Yilmaz.

Gulten viene punita dal fratello: anche Zuleyha avrà delle conseguenze in Terra Amara

Quello che accadrà nella soap porterà due donne a dover scontare la furia dei propri familiari. Innanzitutto Gaffur rinchiuderà la sorella in un porcile e la legherà con le catene per non farla scappare. L’uomo spera così sia di farle dimenticare Yilmaz sia di non mettersi più in mezzo nelle questioni di Zuleyha. Quest’ultima non se la passerà meglio: il marito le toglierà il bambino e la rinchiuderà in stanza. L’uomo, accusato di una morte, ha paura che la donna possa scappare.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara: Hunkar si salva

Insospettita per l’assenza prolungata di Gulten la moglie di Gaffur, Saniye, si metterà a cercarla. Quando la troverà rimarrà sconvolta delle sue condizioni e cercherà di liberarla. Ma sarà Yilmaz a farlo: l’uomo vorrebbe portarla via con sé ma lei si rifiuterà. Il piccolo Adnan intanto verrà affidato a Sermin con una bugia: Demir le dirà che Zuleyha ha intenzione di portarlo a Istanbul. Per quanto riguarda le due sparatorie Yilmaz ne uscirà quasi illeso mentre Hunkar avrà la peggio. Tuttavia la donna sopravvivrà e quando tornerà a casa scoprirà che il figlio ha rinchiuso la moglie nella stanza e che le ha tolto il bambino.