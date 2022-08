Terra Amara: un rapimento sconvolgente, Demir nei guai per un morto

Il figlio di Zuleyha e Demir viene rapito: caos nelle prossime puntate della soap

A causa di un momento di distrazione e assenza di Zuleyha l’anziana Azize andrà a fare una passeggiata con il piccolo Adnan nel passeggino. A causa dei problemi di memoria però la donna abbandonerà la carrozzina per strada e tornerà alla villa da sola. Tutti i protagonisti di Terra Amara si metteranno alla ricerca del bambino e la povera Zuleyha sarà sconvolta da quanto accaduto. Anche Yilmaz si metterà sulle tracce del bambino per confortare la sua amata e scoprirà che il bambino è stato preso da una coppia di contadini mentalmente instabili. Recuperato il bambino troverà il modo di farlo trovare ai genitori. Intanto Zuleyha affronterà il marito: la sua famiglia è in pericolo? Lui, seppur non del tutto sincero, rassicurerà la moglie.

Anticipazioni Terra Amara: i braccianti contro il padrone

Dopo aver tentato una terribile vendetta contro Demir Hilmaz provocherà il rivale con altri mezzi. Infatti Fekeli adotterà l’uomo e lo farà diventare ricco mettendolo a capo di diversi lavori. Inizialmente scettico sul suo potere Demir ben presto dovrà ricredersi e iniziare a temere l’avversario. Non solo un terreno a cui Demir sarà interessato risulterà di proprietà di Hilmaz ma quest’ultimo riuscirà ad ottenere anche il pieno favore dei contadini. Intanto Rustem, padre di Muslum, muore e Demir viene guardato con rabbia dai braccianti che lo ritengono responsabile. Hunkar affronterà il figlio e gli farà capire i suoi errori e proprio in quel momento grazie ad un commento di Azize si capirà dov’era finito il piccolo Adnan.

Colpo di scena in Terra Amara: la protagonista scopre che il suo amato è vivo

Se fino ad ora Demir è riuscito a tenere nascosto a Zuleyha il fatto che Hilmaz sia vivo ben presto le cose cambieranno. Infatti Hilmaz verrà invitato ad una cena con tutte le personalità più importanti di Adana e quando Demir lo vedrà ne rimarrà sconvolto ma mai quanto Zuleyha! Quest’ultima vorrà parlare con il suo primo e unico amore ma il marito la bloccherà per non subire un disonore davanti a tutti.