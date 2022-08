Terra Amara, è boom! Un famoso giornalista rivela: “Grazie alla soap…”

Grande successo per la soap turca, il giornalista Giancarlo De Andreis: “Il pomeriggio di Canale5 si conferma una fortezza”

Mediaset continua a pescare nel grande archivio turco per quanto riguarda la serialità e in particolare le soap. E così dopo grandi titoli di successo per la rete, come DayDreamer – Le ali del sogno, Mr. Wrong – Lezioni d’amore, Cherry Season, Love is in the air, quest’anno è toccato ad un prodotto totalmente diverso. Non più commedie romantiche e grandi storie d’amore ambientate nei giorni nostri, bensì un prodotto dai contorni drammatici. Una scommessa che ha rappresentato per Canale5 un vero e proprio salto nel vuoto ma che si è rivelata vincente. La pensa così anche l’autore tv e giornalista Giancarlo De Andreis che nella sua rubrica, in un recente numero di Di Più Tv, a proposito di Terra Amara scrive:

“Il pomeriggio di Canale5 si conferma una fortezza inespugnabile”.

Terra Amara conquista tutti, grandi ascolti e buona critica: il protagonista convince

Sempre continuando a leggere quanto scritto nella sua rubrica Giancarlo De Andreis aggiunge:

“Anche la nuova soap turca Terra Amara, con protagonista l’attore Murat Unalmis, nei panni di Demir Yaman, appassiona il pubblico”.

E proprio Murat sembra pronto ad aggiungersi alla lista di protagonisti turchi per i quali il pubblico italiano, perlopiù femminile, impazzisce, come Can Yaman e Kerem Bursin. In merito ai grandi ascolti, inoltre, il giornalista ricorda i circa 2 milioni di telespettatori che giornalmente seguono la soap che arriva a toccare anche il 21% di share. Numeri piuttosto alti che rendono questa soap ampiamente gradita dal pubblico italiano.

Cosa succederà nelle prossime puntate: colpi di scena e drammi su Canale5

Il gradimento del pubblico verso la soap turca, come ricorda il giornalista Giancarlo De Andreis, non si nota solo negli ascolti ma anche nei commenti che circolano sul web. Parole positive che dimostrano quanto ancora una volta il pubblico si immedesimi nelle serie tv e nelle soap. Intanto le anticipazioni di Terra Amara annunciano nuove grandi svolte per i protagonisti della soap. Quelle di questa settimana saranno puntate di fuoco che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso minuto dopo minuto.