Tommaso Zorzi smentisce la gravidanza di Aurora Ramazzotti: “Non mi risulta”

Aurora Ramazzotti è incinta? L’influencer e conduttore smentisce: “A me non risulta”

Impazza da alcune ore sui vari siti la notizia che vede Aurora Ramazzotti incinta di Goffredo Cerza suo fidanzato da quattro anni. Il gossip è partito dal settimanale di Alfonso Signorini Chi che aveva pizzicato la ragazza insieme con la madre Michelle Hunziker in farmacia per comprare un test di gravidanza. Insomma la giovane influencer è in dolce attesa e presto la showgirl ed il cantante Eros Ramazzotti diventeranno nonni? A quanto pare no, perché da una parte i diretti interessati non hanno minimamente commentato la notizia nonostante Aurora sia molto attiva sui social e dall’altra è arrivata una netta e chiara smentita della gravidanza da parte di Tommaso Zorzi, uno dei suoi più cari amici che, sotto un post che riportava la notizia del lieto evento di Trash Italiano, ha commentato netto:

“Ma a me non risulta.”

Tommaso Zorzi smentisce la gravidanza dell’amica: silenzio dei diretti interessati

Dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti nessuno dei diretti interessati si è sbilanciato. Non hanno rilasciato commenti e dichiarazioni sui social né la giovane coppia né i genitori dell’influencer Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker anche loro molto attivi sui social. A smentire invece la presunta dolce attesa ci ha pensato l’amico di sempre di Aurora, Tommaso ( sempre al centro del gossip con il suo fidanzato). Del resto il settimanale ha ipotizzato la gravidanza perché alcuni paparazzi hanno beccato la Ramazzotti e la madre in farmacia a compare un test di gravidanza, un po’ poco come fonte, e quindi è opportuno attendere per scoprire qual è la verità.

Aurora Ramazzotti difesa dall’amico: “So quanto le parole ti abbiano ferita”

Non è la prima volta che viene lanciata la notizia della Ramazzotti incinta anche se questa volta la smentita si fa attendere. In passato invece Tommaso Zorzi è sceso in campo diverse volte in sua difesa. L’ultima solo qualche giorno fa quando la giovane è finita nel mirino del web con l’accusa di essere una raccomandata. In quell’occasione Zorzi sui social aveva scritto: “So quanto le parole ti abbiano ferita e, ogni volta che potrò, nel mio piccolo, cercherò sempre di evitare che ciò accada e soprattutto che ti condizioni. Ti voglio tanto tanto bene Auri”.