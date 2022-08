Aurora Ramazzotti è in dolce attesa! Ecco quando diventerà mamma

Michelle Hunziker diventerà nonna: Aurora Ramazzotti partorirà a gennaio

Aurora Ramazzotti una giovane conduttrice televisiva e influencer è in dolce attesa: ad annunciare la bellissima notizia è stato il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 31 agosto 2022. La 25enne di recente era stata avvistata in Sardegna insieme alla madre, mentre stavano acquistando un test di gravidanza. La famosa influencer e il fidanzato Goffredo Cerza stando a quanto si legge sulle pagine della nota rivista, diventeranno genitori a gennaio.



L’ex coppia al settimo cielo per la gravidanza della figlia: riavvicinamento per la novità?

Cicogna in arrivo per la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. La giovane conduttrice aspetta un figlio dal compagno Goffredo Cerza dopo cinque anni d’amore, e ad annunciarlo è stato il settimanale Chi, che qualche settimana fa aveva sorpreso la ragazza in compagnia della madre in procinto di acquistare un test di gravidanza in una farmacia: durante le vacanze trascorse in Sardegna la ex di Tomaso Trussardi era ancora legata sentimentalmente a Giovanni Angiolini. Finalmente a rompere il silenzio facendo chiarezza, ci ha pensato il magazine diretto da Alfonso Signorini. Inoltre si evince che la conduttrice e il cantautore romano avrebbero confidato agli amici di essere felicissimi di diventare nonni, accogliendo la notizia della gravidanza con gioia. Le voci di un probabile riavvicinamento tra l’ex coppia circolate sul web, quindi a quanto pare sarebbero legate a questa emozionante novità.

Il noto influencer e conduttore smentisce la gravidanza dell’amica: “A me non risulta”

Intanto l’esperto di gossip Amedeo Venza dopo aver precisato che aveva già anticipato la gravidanza di Aurora Ramazzotti lo scorso giugno, ha mostrato un commento di Tommaso Zorzi, che ha smentito la notizia riguardante la sua amica che nelle scorse settimane è stata sconvolta a causa di un violento nubifragio: “Ma a me non risulta”. L’influencer ha espresso il suo parere: “Comunque se è davvero incinta, è un po’ bislacco che lo sappiano tutti e non lo sa il suo migliore amico!”. Infine tramite un video ha invitato la giovane conduttrice a rompere il silenzio, per dire come stanno realmente le cose: “Capisco andare in difesa di qualcuno. Chi dovrebbe smentire una notizia così importante dovrebbe essere lei”.