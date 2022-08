Boom! A Ballando arriva Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli?

Milly Carlucci chiama nel cast del suo show il fidanzato di Selvaggia Lucarelli?

Continuano incessanti i nomi dei possibili concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. E l’ultimo in ordine di tempo è davvero un nome clamoroso perché tira in mezzo anche la giuria. Infatti, stando alle anticipazioni lanciate dal FattoQuotidiano Magazine nel cast di Ballando potrebbe arrivare nientemeno che Lorenzo Biagiarelli, social chef e volto noto della trasmissione di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. Il giovane classe 1990, però, è anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e sarà interessante quindi vedere come si comporterà la giornalista nelle vesti di giurata del suo compagno. Insomma, se tali anticipazioni verranno ufficializzate Milly Carlucci ha messo a segno proprio un gran bel colpo.

Ballando con le stelle 2022, spuntano i nomi di altri concorrenti: Lorenzo Biagiarelli e Paola Barale

Sempre il sito su menzionato ha fornito anche oltre a quello del fidanzato di Selvaggia Lucarelli altri nomi sul possibile cast dello show di Milly Carlucci. Innanzitutto quello di Paola Barale, nota conduttrice da anni un po’ defilata dalla televisione che già in passato è stata in trattativa per entrare a Ballando, le trattative poi sono saltate mentre adesso la sua presenza sempre quasi certa. Altro nome è quello di Rosanna Banfi, attrice e figlia del celebre Lino che nei mesi scorsi ha partecipato ad un altro show della Carlucci, Il cantante mascherato, insieme al padre era sotto la maschera del Pulcino. Infine, Alessandro Egger, attore e modello che negli anni scorsi ha partecipato in coppia con la madre a Pechino Express. Questi nuovi nomi si aggiungono a quelli annunciati precedentemente tra cui spunta una conduttrice Rai.

Cast Ballando con le stelle nuova edizione: tutti i nomi (non ufficiali) dei concorrenti

E questa rosa di ultimi quattro nomi delinea l’intero cast dello show di Milly Carlucci per la prossima edizione: Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini e Alex Di Giorgio. Lo show tornerà in onda a partire da sabato 8 ottobre ed in giuria vedrà come sempre, accanto a Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.