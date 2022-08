Milly Carlucci nel mirino di Eva Robin’s: “Ha preferito Gabriel Garko”

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 25, 2022 , in Ballando con le stelle

Eva Robin’s punta il dito contro la conduttrice di Ballando con le stelle: “Mi ha scartata per l’attore”

Oggi la popolare attrice ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza ha colto la palla al balzo per rivelare di essere rimasta spiazzata nel momento in cui è venuta a conoscenza che Milly Carlucci ha scelto Gabriel Garko al suo posto:

“La quota gender l’ha trovata in un altro personaggio…Gabriel Garko, che è gay…”

Tuttavia l’attrice ha anche tenuto a precisare che la conduttrice l’ha comunque voluta chiamare per porgere le sue più sincere scuse per averla fatta fuori dal cast del suo programma all’ultimo minuto: “Mi ha telefonato per scusarsi…”

Milly Carlucci delude l’attrice, che si sfoga: “Mi è dispiaciuto”

Eva Robin’s, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha poi dichiarato che all’inizio non ha preso proprio benissimo la sua esclusione dal cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, ma alla fine ha poi tirato un sospiro di sollievo perchè non ha nascosto di essere impaurita dalle gogne mediatiche:

“All’inizio ero dispiaciuta, ma poi mi sono sentita sollevata perchè le gogne mediatiche mi terrorizzano…Così posso tornare in teatro con Le troiane…”

Successivamente la giornalista le ha domandato a cosa si riferisce quando parla di gogne mediatiche. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha dichiarato che nel 1991 ha vissuto un’esperienza assai spiacevole: “E’ successo con Boncompagni nel programma Primadonna…Lui si è disamorato del prodotto e mi sono ritrovata sola…Dopo un mese sono andata via…Grande delusione…”

L’Isola dei Famosi, l’attrice fa una confessione: “Il direttore di rete non mi ha voluta”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto ad Eva Robin’s se farebbe mai un reality show. E l’attrice ha quindi colto la palla al balzo per svelare un retroscena:

“Dovevo fare L’Isola dei Famosi quando lo conduceva Simona Ventura…Avevo già il contratto in mano, ma il direttore di rete non mi ha voluto…”

E sul GF Vip ha dimostrato di avere le idee chiarissime, asserendo che non parteciperebbe mai e poi mai perchè crede sia un gioco al massacro: “Preferisco vivere…”