Un altro domani, anticipazioni scioccanti: Carmen prende una drastica decisione

Spoiler prossima settimana della soap spagnola: Carmen costretta a denunciare il padre

Nelle puntate dal 22 al 26 agosto della soap di Canale5 non mancheranno dei risvolti scioccanti. Dalle anticipazioni di Un altro domani, infatti, si apprende che Carmen sarà costretta a prendere una drastica decisione. Tutto inizia con l’arresto di Mabale, accusato di essere lui il responsabile degli incendi ma Victor e Carmen inizieranno a raccogliere delle prove per dimostrare la sua innocenza. Tutto ciò infastidirà Ventura, che addirittura arriverà a minacciare Victor di cacciarlo fuori dalla colonia se non la smetterà di indagare, tutto ciò non fermerà l’uomo che, insieme a Carmen, è convinto dell’innocenza del caposquadra. Le cose, però, si complicheranno ancora di più quando verrà fuori che è stato Francisco pagare Bernardo affinché appiccasse l’incendio. E Carmen a questo punto si troverà costretta a denunciare il padre.

Un altro domani, anticipazioni nuove puntate: Patricia trova la soluzione perfetta

Dagli spoiler sulle puntate della prossima settimana della soap spagnola trasmessa da Canale5 si apprende che Carmen, scoperta la verità, sarà sconvolta e senza parole indecisa su quale difficile decisione prendere: accusare il padre e liberare Mabale dalla prigione oppure non dire niente ma far in modo che un innocente rimanga in carcere. A risolvere la situazione ci penserà Patricia che proporrà di far passare l’incendio per accidentale, in questo modo il caposquadra uscirà di prigione e Francisco eviterà il carcere ma Carmen, considerando che nell’incendio sono morte delle persone, non apprezzerà questa idea. I colpi di scena non sono finiti perché le anticipazioni annunciano anche che Carmen scoprirà che il padre ha commesso il reato per motivi economici e si proporrà di aiutarlo. L’uomo chiederà alla figlia di sposare Victor: che scelta farà la giovane?

Anticipazioni soap di Canale5: Julia distrugge la sua bottega

Per quanto riguarda il presente, infine, le anticipazioni fino al 26 agosto di Un altro domani annunciano che Maria svelerà il suo segreto a Julia. Quest’ultima inoltre sarà alle prese con i problemi del negozio, gli affari non andranno bene e contro il parere della sua squadra sarà costretta a licenziare Riberio ed anche Elena, per solidarietà con il collega lascerà il negozio ed in un momento di angoscia profonda si ubriacherà e distruggerà la sua bottega.