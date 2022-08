Un posto al sole, Eugenio e Viola colpiti da una tragedia: c’entra il figlio?

Anticipazioni Soap Rai3: evento tragico per Viola e Nicotera

La prossima settimana andranno in onda gli ultimi cinque episodi di Un posto al sole prima della pausa estiva di 15 giorni. Saranno puntate al cardiopalma in cui i telespettatori di Rai3 rimarranno con il fiato sospeso per la sorte di due amati personaggi: Viola ed Eugenio. Il magistrato è da sempre impegnato nella lotta contro la camorra, è riuscito a sgominare il clan Argento ma il pericoloso boss Lello Valsano è riuscito a sfuggire alla cattura. Era stato proprio Valsano a ricattare Raffaele che, dopo tanti tormenti, aveva deciso di ribellarsi e di rivelare tutto alla sua famiglia e ad Eugenio. Le anticipazioni della storica soap, però, parlano di una tragedia che colpirà Viola ed Eugenio in un episodio della prossima settimana: uno dei due morirà per mano del boss o verrà rapito il figlio, il piccolo Antonio? Forse assisteremo al colpo di scena che Ilenia Lazzarin che interpreta Viola aveva annunciato qualche tempo fa.

Un posto al sole, anticipazioni prossima settimana: Nunzio si mette nei guai

Nelle puntate di Un posto al sole dall’8 al 12 agosto, Viola cercherà di fare da paciere tra sua madre e Raffaele ma i due non riusciranno a superare la crisi: si lasceranno? Mentre Franco, Angela e Viola si prepareranno per partire per le vacanze, Nunzio continuerà a cercare Chiara e si metterà nei guai. Il ragazzo, infatti, tornerà in un brutto giro per procurarsi i soldi che gli servono per pagare l’investigatore privato. Franco lo scoprirà e i due avranno un duro scontro. Mariella proverà a far accettare una novità a Guido.

Roberto Ferri spiazza Marina con una proposta sconvolgente nelle nuove puntate della soap

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Marina rimarrà spiazzata dalla proposta di Roberto di andare a vivere a casa sua. Intanto a Palazzo Palladini arriverà una donna misteriosa. Di chi si tratterà? Forse la nuova governante di casa Ferri? Manuela continuerà a fingersi Micaela e Serena le reggerà il gioco. Mastro Peppe continuerà a corteggiare Giulia. Tornerà il sereno tra Samuel (che ha fatto una confessione inaspettata) e Speranza.