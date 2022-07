Un posto al sole, l’attore di Samuel: “Ho vissuto un periodo buio ma poi…”

Samuele Cavallo confessa: “Ho vissuto un periodo buio, la svolta quando l’ho riconosciuto”

Il successo di Un posto al sole non conosce battute d’arresto. Merito anche dei nuovi personaggi che hanno dato nuova linfa alla soap. Tra questi Samuel, aiuto chef del Caffè Vulcano, cantante e uomo innamorato della sua Speranza. L’attore ha rilasciato un’intervista a La gazzetta dello spettacolo in cui ha dichiarato che per lui entrare in Un posto al sole è stata la realizzazione di un sogno anche perché era l’unico programma che il padre vedeva tutte le sere. Samuele Cavallo ha debuttato a teatro con il grande Massimo Ranieri che gli ha dato una grande possibilità. Ma l’attore-cantante è molto legato al suo brano “Ed io non so cambiare” e ne spiega il motivo:

“Quando ho scritto questo brano stavo vivendo un periodo buio, difficile e averlo riconosciuto ha rappresentato per me la svolta perché ho trovato la forza di cambiare quello che non mi piaceva”.

L’attore di Samuel di Upas sogna Sanremo: “Ho appena finito di scrivere un brano che mi piacerebbe portare al Festival”

L’attore di Samuel ha presentato il brano “Ed io non so cambiare” a Sanremo ma non è stato preso. Non ha però perso la speranza di salire un giorno sul palco dell’Ariston, magari, perché no, a Sanremo 2023. Dice il cantante:

“Ho appena finito di produrre un nuovo brano che vorrei portare al Festival. Spero di avere la possibilità di scambiare due chiacchiere con Amadeus e farglielo ascoltare. Sono sicuro che gli piacerebbe molto”.

Ma c’è un’altra bellissima novità nella vita dell’attore di Un posto al sole: a gennaio è diventato papà della piccola Isabel: “la guardo e m’innamoro sempre di più”.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa accadrà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate della storica soap di Rai3 ci sarà un po’ di maretta tra Samuel e Speranza. La ragazza accuserà l’aiuto chef di non averla difesa davanti al padre Espedito. Rossella riceverà una brutta notizia, mentre Nunzio farà di tutto per trovare Chiara. Lara farà una proposta choc a Marina Giordano all’insaputa di Roberto Ferri. Ornella e Raffaele in crisi profonda.