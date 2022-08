Anticipazioni Un posto al sole settembre: spoiler dell’attore di Fabrizio

Giorgio Borghetti torna sul set di Upas: “Da settembre ne vedrete delle belle”

Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana che ha festeggiato ad ottobre 25 anni e lo scorso 29 luglio la puntata numero 6000, andrà in vacanza per due settimane. L’ultimo episodio prima della pausa estiva andrà in onda venerdì 12. Dal 29 agosto le nuove puntate che saranno ricche di colpi di scena. Ad annunciarlo sul suo profilo Instagram Giorgio Borghetti che interpreta Fabrizio Rosato, l’ex marito di Marina Giordano. La tormentata storia d’amore tra l’imprenditore e la dark lady di Posillipo si è conclusa dopo che l’uomo è andato in crisi per la vendita del pastificio di famiglia e ha scoperto che la moglie era ancora innamorata di Roberto Ferri. La storyline con Rosato sembrava essersi conclusa ma l’uomo è ricomparso in una puntata della soap della scorsa settimana con un nuovo look. L’attore ha scritto su Instagram:

“Vi piace questa nuova versione di Fabrizio Rosato?…Da settembre ne vedrete delle belle…”.

Anticipazioni Un posto al sole: cosa succederà a settembre tra Fabrizio, Marina e Roberto?

Nella puntata della soap di Rai3 della scorsa settimana Marina e Fabrizio si sono incontrati a un evento con altri imprenditori e hanno scambiato due chiacchiere sotto lo sguardo di Ferri. Rosato, in forma e sorridente, ha comunicato alla Giordano che poco è cambiato dall’ultima volta in cui si sono visti ma ora è più sereno. Cosa succederà a settembre? I telespettatori assisteranno a un nuovo triangolo amoroso? E Lara, dopo aver stretto un accordo con Marina, è davvero fuori dai giochi? La donna potrebbe avere un nuovo asso nell manica: Lia Longhi!

Upas, anticipazioni nuove puntate: chi è Lia e cosa nasconde

Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana arriverà a Palazzo Palladini una donna misteriosa Lia Longhi (Chiara Mastalli). La giovane, dopo aver origliato una conversazione tra Raffaele e Silvana, l’ex domestica di Ferri, si recherà da quest’ultimo dicendo di essere stata mandata dall’agenzia per il posto da cameriera. Roberto rimarrà sorpreso quando leggerà il curriculum di Lia: perché vuole fare quel lavoro con quel curriculum? L’imprenditore noterà che il suo nome non è tra quelli mandatigli dall’agenzia. La ragazza si irrigidirà. Chi la manda e cosa nasconde?