Una Vita anticipazioni: Aurelio ha i giorni contati, arriva la vendetta di…

Anticipazioni spagnole: Rodrigo rinuncia a Valeria, ma medita la vendetta

Notizie sconvolgenti arrivano dalle anticipazioni spagnole di Una Vita. La soap opera tornerà in onda su Canale5 a partire da lunedì prossimo, dopo una pausa di tre settimane, e regalerà non poche sorprese al suo pubblico affezionato nelle battute finali. Ad Acacias arriverà infatti il vero marito della Cardenas che verrà rintracciato grazie alle manovre di Genoveva Salmeron. Il nuovo ingresso creerà non pochi problemi in quartiere. L’uomo finirà per cedere al ricatto di Aurelio Quesada e gli rivelerà la formula del gas tossico, tanto agognato dal messicano, per salvare la vita alla moglie. Un gesto però che non verrà ripagato. La donna infatti continuerà ad amare segretamente David. Quando Lluch scoprirà il tradimento subito, deciderà di fare un passo indietro. Proprio così, si arrenderà e lascerà la consorte libera di vivere la sua vita con l’uomo che ama. La vendetta però sarà dietro l’angolo e il chimico sarà pronto a sferrare il suo attacco.



Una Vita, anticipazioni nuove puntate: una lettera sconvolge un personaggio

Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap opera spagnola svelano che il pubblico di Canale5 assisterà a una serie di colpi di scena che stravolgeranno le dinamiche in Calle Acacias. Quando Valeria apprenderà da David che Rodrigo ha deciso di farsi da parte per consentirle di fuggire con l’amato andrà in crisi. Sarà una lettera scritta da Lluch a chiarirle le idee. Nella missiva spiegherà che il suo desiderio è che viva finalmente serena accanto all’uomo che ama veramente, per questo sarà pronto a rinunciare al loro matrimonio. Ma non è tutto! Nella lettera Rodrigo comunicherà di essere pronto a vendicarsi di Aurelio e di avere un piano per liberarsi definitivamente dell’uomo che gli ha rovinato la vita. Intanto il Quesada perderà la testa e finirà per attentare alla vita della moglie, colpevole di aver tentato il suicidio nuocendo al figlio che porta in grembo.

Spoiler nuovi episodi soap opera Canale5: un personaggio viene braccato, verrà ucciso?

Intanto nelle prossime puntate di Una Vita Valeria e David organizzeranno la loro fuga da Acacias. Minacciati da Aurelio Quesada saranno costretti a sparire. Il messicano infatti assolderà due persone per ucciderli: Ramon e Fidel. Riuscirà la coppia a farla franca?