Caos a Unomattina Estate: fuori onda trasmesso per errore a inizio diretta

Unomattina Estate: confusione nei primi secondi della diretta di oggi

Inizio di diretta decisamente anomalo quello di oggi, venerdì 5 agosto 2022, per il programma condotto da Massimiliano Ossini, le cui telecamere si sono accese forse con qualche secondo d’anticipo, tant’è che alcune delle persone della squadra di lavoro che realizza la trasmissione, erano al centro dello studio, accanto al conduttore, come si vede nella foto in alto, ignare del fatto che la diretta stesse partendo. Nonostante si sentisse la sigla, le persone in questione per i primi istanti sono sembrate non essersi accorte di essere in onda fin quando, improvvisamente, sono corse dietro le telecamere, lasciando Massimiliano Ossini un po’ in difficoltà che, con un briciolo di imbarazzo, ha cercato di rimediare alla gaffe commessa.

“Erano tutti qui con me”, il conduttore di Unomattina sorride per la gaffe dei colleghi

“Erano tutti qui accanto a me” sono state le prime parole pronunciate da Massimiliano Ossini appena le persone che lavorano con lui a Unomattina sono corse dietro le telecamere. Il conduttore ha poi fatto vedere un plastico raffigurante una serie di abitazioni, dicendo: “Ci stavamo chiedendo cosa faremmo se dovessimo comprare una casa”. Ha quindi introdotto il primo spazio della puntata, al quale sono seguite pagine più toccanti, come quella dedicata alle due ragazze travolte da un treno a Riccione qualche giorno fa, i cui funerali sono stati celebrati stamani nel loro paese d’origine, situato in provincia di Bologna.

Maria Soave assente nella diretta di oggi: Massimiliano Ossini da solo alla conduzione

Non è stata presente Maria Soave oggi a Unomattina Estate, motivo per il quale Ossini ha dovuto condurre da solo tutta la trasmissione (non sappiamo le ragioni dell’assenza della giornalista), che si è svolta, com’è avvenuto per tutta la settimana, in due blocchi, separati dalla messa in onda di Linea Verde ‘Da Nord a Sud’, trasmessa per circa mezz’ora a partire dalle 10.20.