U&D, Ida Platano su tutte le furie dopo le critiche: “Non ve lo permetto!”

La storica dama di Uomini e Donne sbotta sui social: “Non scrivete su mio figlio”

Nelle scorse ore Ida Platano una storica protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha perso le staffe sui social, dopo che alcuni utenti della rete le hanno detto di tagliare i capelli a suo figlio. La dama abbastanza infastidita ha replicato alle critiche che si è trovata a leggere, con queste parole:

“Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”.



L’avvertimento della protagonista del trono over agli hater: “Bloccherò e denuncerò”

Non è passata di certo inosservata la dura reazione di Ida Platano sui social, dopo aver fatto i conti con delle critiche. La dama di Uomini e Donne dopo essersi mostrata in compagnia del figlio e al mare tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, oltre a chiarire che le può scivolare addosso se le dicono di tagliare i capelli a suo figlio ha aggiunto: “Ma il fatto di educarlo, non sa mangiare a tavola. Ma io vi vengo a dire come dovete crescere i vostri figli? Secondo me vi dovete educare voi”. La protagonista del trono over dopo aver precisato di poter accettare i commenti costruttivi che magari possono aiutare a migliorare alcune cose, ha affermato: “Ma da come educare mio figlio, me lo cresco nel mio modo, sarà giusto, sbagliato, conseguenze mie. Basta!”. La ex di Riccardo Guarnieri poi ha fatto un avvertimento ai leoni da tastiera:

“Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio, per il resto non comment”.

Ida Platano mostra le offese ricevute e svela un dettaglio: “Ecco cosa ho notato”

Successivamente la nota parrucchiera che nelle scorse settimane è stata indignata, ha mostrato i messaggi offensivi ricevuti in privato, ovvero i testuali: “Insegnagli a stare composto a tavola”, “E basta, ma come lo tieni sto ragazzo, non ti vergogni”, “Sei stupida e ignorante”. La dama del trono over a questo punto ha dato questo consiglio a chi non perde l’occasione di attaccarla sui social: “Comunque ho fatto cambio costume, ho notato anche questa cosa, che mi scrivete verso le cinque, le sette del mattino, piuttosto che scrivere a me fate l’amore!”.