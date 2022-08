Gemma Galgani si lascia andare, riflessione profonda: “Quando ascolto…”

“Uno dei momenti più belli è ascoltare il rumore del mare”, la confessione della protagonista di Uomini e Donne

Tornerà protagonista del dating show di Canale5 a settembre, Gemma Galgani che continua la sua estate da single tra sorprese e riflessioni. La dama di Torino infatti non ha ancora trovato l’amore ma questo non le ha impedito di trascorrere l’estate 2022 all’insegna dell’allegria. La beniamina di Canale5 non è stata attivissima sui social in questi mesi estivi e ha deciso di dedicarsi al relax in attesa di una stagione televisiva che la vedrà di nuovo protagonista. La 73enne è stata infatti in Portogallo, un viaggio che le ha regalato tanto e al quale è seguita una bella sorpresa. La dama ha infatti raccontato che al suo ritorno in aeroporto ha trovato ad aspettarla una cara amica: Ida Platano. Le protagoniste dei pomeriggi rosa di Canale5 hanno deciso così di trascorrere alcuni giorni insieme e la torinese non ha potuto fare a meno di mostrarsi al mare su Instagram Stories e si è lasciata andare a questa riflessione:

“Uno dei momenti più belli è ascoltare il rumore del mare”.

“Sono felicissima quando passo dei giorni con te”, le parole inaspettate per Gemma Galgani

L’incontro con l’amica, attaccata da un cavaliere di recente, è stato molto emozionante anche per Ida Platano che ha ammesso:

“Io sono felicissima quando passo dei giorni con lei, stare insieme è condividere momenti bellissimi”.

La dama di Brescia ha sottolineato poi di stare benissimo. Anche da single le due protagoniste di Uomini e Donne non hanno perso il sorriso, al contrario sembrano aver trovato la serenità. Anche la 40enne infatti, dopo le delusioni sentimentali dello scorso inverno, non ha trovato ancora l’amore e si appresta a tornare nel programma condotto da Maria De Filippi alla ricerca del suo principe azzurro.

Uomini e Donne anticipazioni: quando torna in onda il programma condotto da Maria De Filippi

Tra poche settimane riprenderanno le registrazioni del programma pomeridiano di Canale5, fissate generalmente per la fine di agosto. La messa in onda delle nuove puntate invece dovrebbe essere prevista per metà settembre, presumibilmente lunedì 12 o 19 settembre. L’attesa perciò sta per finire e presto il pubblico attento di Canale5 potrà assistere di nuovo alle peripezie sentimentali di Gemma Galgani e Ida Platano. Riusciranno finalmente a trovare l’amore?