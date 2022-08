Uomini e Donne, l’ex gieffino Antonio Medugno sul trono? L’indizio clamoroso

Ex concorrente del GF Vip approda nel noto dating show? Sorpreso con l’opinionista

Nella giornata di oggi lunedì 8 agosto 2022 è arrivata una segnalazione a Very Inutil People, riguardante un ex concorrente della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In particolare si tratta di una fotografia che ritrae Gianni Sperti, l’opinionista del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi e Antonio Medugno. Uno dei tanti utenti alla famosa pagina di gossip ha scritto:

“Insieme alla stazione di Forte, sarà qualcosa inerente a Uomini e Donne?”.

Il modello napoletano ha fatto il casting per il trono? Arriva una smentita

Nelle scorse ore Antonio Medugno conosciuto dal pubblico per essere un modello ma soprattutto per la partecipazione al GF Vip 6, come riportano gli amici di Very Inutil People è stato fotografato in una stazione con l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Non sono mancati dettagli riguardo all’incontro che c’è stato tra i due: “Erano ad un evento insieme al Twiga e prendono il treno insieme perchè Gianni sta a Roma e lui a Napoli, quindi sono sullo stesso treno”, tale spiegazione è stata accompagnata da una smentita: “Niente Uomini e Donne, forse Isola dei Famosi per lui”.

A dire la sua intanto ci ha pensato l’influencer napoletana Deianira Marzano: “Qualcosa bolle in pentola per settembre? Magari il single dei single trova l’anima gemella sul trono. Ci starebbe benissimo”. Sempre a proposito di ciò, un utente della rete ha rivelato un retroscena sull’ex gieffino alla nota blogger: “Ho saputo da una ragazza che ha fatto il casting per il trono, vedremo a fine agosto iniziano le registrazioni”.

Quando dovrebbe iniziare il programma di Canale 5: i tronisti sono stati già scelti?

Proprio l’ex gieffino in un’intervista concessa ai microfoni di RTL 102.5 News lo scorso giugno, precisamente nella trasmissione Trends & Celebrities condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro ha fatto sapere che non c’era alcuna certezza dopo le voci del suo probabile approdo sul trono: “Ad oggi non è una cosa certa, non è arrivata nessuna richiesta, e non c’è nulla di sicuro“. Il tiktoker però non aveva nascosto la sua voglia di mettersi in gioco nel popolare dating show: “E’ la prima volta che esterenei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza”.

Intanto stando alle ultime indiscrezioni, il programma condotto da Maria De Filippi dovrebbe ripartire dal 19 settembre 2022, come di consueto a partire dalle ore 15:45 circa. Secondo la pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver invece i tronisti della nuova edizione dovrebbero essere quattro, di cui soltanto uno è conosciuto.