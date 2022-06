Antonio Medugno tronista a Uomini e Donne? Lui chiarisce: “Nulla di sicuro”

L’ex gieffino tra i protagonisti del dating show di Maria De Filippi? Finalmente la risposta

Antonio Medugno noto al pubblico per la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini oggi ha concesso un’intervista a RTL 102.5 News, nel programma Trends & Celebrities che vede al timone Francesco Fredella e Manila Nazzaro. L’ex gieffino ha rotto il silenzio sulle indiscrezioni che continuano a circolare sul web, riguardo al fatto che potrebbe diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. A fare chiarezza ci ha pensato proprio il modello napoletano, facendo sapere che non c’è alcuna certezza che possa approdare nel noto dating show al momento: “Ad oggi non è una cosa certa, non c’è nulla di sicuro“.



Il modello napoletano fa capire di voler trovare l’amore in tv e confessa: “E’ la prima volta”

Nei giorni scorsi sono circolate le voci di una possibile presenza di Antonio Medugno, un ex concorrente del GF Vip 6 nel dating show pomeridiano di Maria De Filippi in cui i partecipanti sono alla ricerca dell’amore. Il modello napoletano ai microfoni di RTL 102.5 News ha prontamente sottolineato di non aver ricevuto nessuna proposta da parte della produzione, con queste parole: “Non è arrivata nessuna richiesta”. A proposito della sua situazione sentimentale ha fatto capire che gli piacerebbe mettersi in gioco a Uomini e Donne, facendo però una confessione:

“E’ la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore, quindi potrebbe essere un’esperienza”.

Sempre durante la chiacchierata, l’ex gieffino ha detto di trovarsi a Milano in occasione della Fashion Week Uomo, dopodichè ha svelato dove vuole trascorrere la stagione estiva: “Quest’anno volevo fare tutte vacanze italiane, andrò in Puglia per la prima volta per sei giorni, a Polignano”.



Uomini e Donne, le indiscrezioni sulla nuova stagione: i probabili tronisti

Intanto a proposito della nuova stagione del dating show condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo, di recente tra le indiscrezioni sono spuntati anche i nomi di Andrea Della Cioppa e Federica Aversano come probabili tronisti. A fornire gli indizi è stata la fanpage Instagram Uominiedonneclassicoeover, in cui è stato anticipato: “Molto probabilmente a settembre ritorneremo con la frolla mista, troveremo sicuramente volti nuovi, ma uno/a potrebbe essere già conosciuto/a”. Secondo i rumor a salire sul trono quindi potrebbe essere l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri e la non scelta di Veronica Rimondi. Invece l’ex corteggiatrice Lilli Pugliese di recente dopo che è venuto fuori anche il suo nome, ha ammesso di non essere adatta per ricoprire il ruolo di tronista.