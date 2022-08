Uomini e Donne, Luca Salatino innamorato di Soraia: “Mai avrei pensato di…”

Luca Salatino e la dolce dedica alla sua fidanzata: “Sei parte del mio cuore”

Il ragazzo è stato uno degli ultimi tronisti dell’edizione di Uomini e Donne finita i primi di giugno. Ed alla fine del suo percorso nei sentimenti ha deciso di lasciare lo studio mano nella mano con Soraia Allam. Ma come staranno andando le cose tra i due una volta che le telecamere si sono spente? A quanto pare benissimo. Difatti in barba ad alcune fake news circolate online su una loro eventuale crisi, l’ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha pubblicato in queste ultime ore su instagram una bella dedica alla sua ragazza, non facendo mistero che non avrebbe mai pensato di trovare una persona bella come lei:

“Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco…Sei una parte del mio cuore…”

Soraia Allam ha conquistato l’ex tronista di Uomini e Donne: “Amare qualcuno è una scelta”

Luca Salatino, sempre in questo suo post pubblicato su instagram, ha poi rivelato alla sua fidanzata che amare non è solo un forte sentimento, ma è anche una scelta di campo:

“Tu già sai…Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno…”

Insomma l’amore tra la ragazza e l’ex tronista del popolare dating show quotidiano di Canale 5, il quale è finito al centro delle polemiche, è assolutamente vero e sincero.

Uomini e Donne, la coppia incanta il popolo del web: andranno presto a convivere?

Si segnala che Luca Salatino e Soraia Allam sono finite al centro del gossip ultimamente per alcuni illazioni inerenti ad una loro presunta crisi, smentita dai diretti interessati. I due sono stati poi accusati di non apparire molto sui social, facendo preoccupare molti fan, che ovviamente hanno pensato al peggio. Tuttavia dopo tante chiacchiere questa dedica dell’ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha fugato qualsiasi dubbio: sono innamoratissimi l’uno dell’altra. E sono già in tanti a credere che presto andranno a convivere, visto che anche lei stessa ha rivelato di essere impegnata in alcuni cambiamenti lavorativi.