Valeria Marini criticata dopo l’attacco a Selvaggia Lucarelli: ecco il motivo

La concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show scatena una bufera social: c’entra una politica

La popolare soubrette Valeria Marini nelle scorse ore è finita al centro di una bufera social, visto che è stata travolta dalle critiche dopo aver attaccato Selvaggia Lucarelli. Sono stati parecchi gli utenti della rete che non hanno gradito l’elogio che l’ex gieffina ha fatto alla politica Giorgia Meloni, e i testuali sono soltanto alcuni dei tanti commenti negativi: “Dovrebbe imparare a connettere il cervello, se ce l’ha, alla bocca”, “Merita soltanto una cosa l’oblio”, “Boh raga mi sento ferita”, “Spero sia sotto l’effetto di funghi allucinogeni”.

La nota soubrette replica alla giornalista: “Hai tanto da imparare da Giorgia Meloni”

Nella giornata di oggi, Selvaggia Lucarelli ha fatto capire tramite un tweet di non nutrire simpatia per la politica Giorgia Meloni, dato che le ha lanciato una chiara stoccata: “In questa fase più si da dell’ignorante e della fascista a lei e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. La reazione di Valeria Marini a sorpresa non si è fatta attendere, dato che ha risposto alla giornalista con queste parole:

“Cara hai tanto anzi tutto da imparare da lei. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne”.

La replica della soubrette che farà parte del cast del talent show condotto da Carlo Conti su Rai 1 non è piaciuta al popolo del web, infatti in tanti non hanno nascosto la propria la delusione per il fatto che non si aspettavano assolutamente che lei sostenesse la leader di Fratelli d’Italia.

L’ex gieffina parteciperà al famoso reality show per la quarta volta? Lo scoop

Nei giorni scorsi è circolata un’indiscrezione clamorosa riguardante il probabile ingresso di Valeria Marini nella casa del GF Vip 7: per la soubrette che di recente ha svelato un suo timore, si tratterebbe della sua quarta partecipazione. A lanciare lo scoop è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, e non sono mancate le polemiche sui social, poichè alcuni utenti della rete non hanno accolto nel migliore dei modi la notizia.

Intanto Maurizio Costanzo ai microfoni del settimanale Nuovo, nella sua rubrica, ha fatto sapere di approvare la scelta di Carlo Conti di includere la soubrette nel cast di Tale e Quale Show 2022: “Penso che abbia fatto un buon acquisto scegliendola. Un programma nel quale si richiedono doti svariate e che trovano in lei la giusta sintesi. Ha le carte in regola per ricoprire un ruolo da protagonista”.