Tale e Quale Show, Valeria Marini confessa: “Ho un solo grande timore”

Valeria Marini, pronta per lo show di Rai1 confessa: “Ho il timore di emozionarmi troppo”

La showgirl dopo aver partecipato a molti reality tra cui il più recente il Grande Fratello Vip, sarà una dei concorrenti di Tale e Quale Show 2022 la cui nuova edizione debutterà venerdì 30 settembre in prima serata su Rai1. Per l’occasione la Marini ha concesso una lunga intervista al magazine Gente in cui ha confessato che cosa teme di più:

“Di emozionarmi troppo. Sono emotiva, il batticuore affiora spesso ed io devo riuscire a dominarlo con l’autocontrollo, con la concentrazione, con l’impegno e la grande serietà professionale. Per affrontare un’esperienza così speciale ci vuole ritmo, disciplina e costanza.”

La showgirl ha anche aggiunto che nella vita non si finisce mai di imparare e per lei lo show di Carlo Conti sarà una vera e propria palestra di vita.

Tale e Quale Show, la showgirl rivela: “Ecco chi mi piacerebbe imitare”

Com’è noto a tutti, lo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti vede 10 concorrenti sfidarsi a colpi di imitazioni. Dovranno, infatti, esibirsi imitando nell’aspetto fisico, nella voce e nelle movenze dei grandi artisti italiani e stranieri. E durante l’intervista al magazine sopra menzionato, Valeria Marini ha svelato chi vorrebbe imitare:

“Mi piacerebbe trasformarmi in Jennifer Lopez. Anche se è diversa da me, nei colori per esempio, abbiamo tratti in comune, la grinta e le curve. E poi, lasciami pensare…Patty Pravo: Nicoletta con la sua voce calda, sensuale, mi fa impazzire.”

Insomma, la showgirl sarde ha le idee chiare e tanta voglia di farsi vedere in azione: riuscirà a convincere giudici e pubblico, soprattutto quelli più scettici, delle sue doti canore?

Valeria Marini esce allo scoperto sulla sua vita privata: “Con Eddy l’amore è unico e passionale”

Nella lunga intervista concessa la magazine Gente, la showgirl si è sbilanciata anche sulla sua vita privata raccontando sulla sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi: “È rispettoso, galante, affettuoso, è un signore nell’animo. E tra di noi c’è una forte attrazione. Tra noi è scoppiato un amore unico e passionale.” Aggiungendo che prima di incontrarlo aveva smesso di credere nell’amore mentre invece la vita l’ha sorpresa.