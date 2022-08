Valerio Scanu rompe il silenzio dopo la laurea: “Ho avuto tanta ansia”

Il popolare cantante parla della sua laurea: “Discutere la tesi mi ha reso ansioso”

Valerio Scanu si è laureto con 110 e lode alla facoltà di Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento. E sull’ultimo numero del settimanale Nuovo ha parlato di questo suo grande traguardo raggiunto, non facendo mistero di essere davvero orgoglioso per aver dimostrato di dare sempre il massimo in ogni occasione: “Quando mi metto alla prova in qualcosa do il massimo…” Il giornalista gli ha quindi chiesto che emozione ha provato nel momento in cui si è laureato. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, non ha fatto mistero di aver avuto tanta ansia quando è stato costretto a discutere la tesi:

“Discutere la tesi mi ha reso ansioso: ti devi giocare tutto in pochi minuti ed il mio obiettivo era ottenere il massimo dei voti…”

Il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2010 ha poi rivelato su cosa ha scritto la tesi: “La mia tesi è sul diritto processuale penale relativo alle categorie fragili: minori, anziani, omosessuali…”

Valerio Scanu e i suoi progetti futuri: “La mia laurea non rimarrà in un cassetto”

Il popolare cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha poi confessato al settimanale Nuovo che ha intenzione di sfruttare al 100% la sua laurea in futuro:

“La mia laurea non rimarrà in un cassetto…Sto pensando a come usarla per portare avanti un percorso parallelo a quello della musica…”

Successivamente il giovane artista di origini sarde, che non ha mai nascosto di non apprezzare Achille Lauro, ha anche colto la palla al balzo per dichiarare che sarà comunque in tour tutta l’estate, non facendo mistero che vorrebbe tanto tornare al Festival di Sanremo: “Con la canzone giusta ed al momento giusto perchè no?”

L’artista ha qualcuno nel suo cuore? Lui confessa: “Il tempo per l’amore si trova”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto a Valerio Scanu se tra tutti questi impegni lavorativi è riuscito a trovare il tempo per l’amore. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha risposto senza in dubio alcuno quanto segue: “Certo, da quello per la famiglia a quello per gli amici…” Avrà qualcuno nel suo cuore?