Serena Bortone a Valerio Scanu: “Sei cattivissimo”, la frecciata non piace

Oggi è un altro giorno, la conduttrice riprende Valerio Scanu: “Con Achille Lauro sei cattivissimo”

Achille Lauro non è riuscito a superare le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022, della sua mancata qualificazione ne sono a conoscenza in molti tranne, a quanto pare, il cantante sardo che ha lanciato una frecciata velenosissima al cantante. In realtà, che tra i due cantanti non scorra buon sangue è cosa nota sin dai tempi della vittoria del primo nel contest di San Marino. Nel programma di Rai1, quindi, Scanu ha ammesso sarcastico:

“L’unica esibizione che non ho visto sabato è stata quella di Achille Lauro me lo sono perso…com’è andato?”.

Serena Bortone prima lo ha interrotto: “Ma questa è cattivissima! Sei cattivissimo con Achille Lauro” e poi ha ribadito che ovviamente non ha visto l’esibizione del cantante perché purtroppo è stato eliminato. A questo punto tutto si è concluso con una risata ironica del cantante sardo.

Il cantante lancia un’altra frecciata al suo rivale nel programma di Serena Bortone: “Non mi piace”

La rivalità tra Valerio Scanu ed Achille Lauro risale ad alcuni mesi fa quando entrambi, insieme ad altri artisti, hanno gareggiato nel contest Una voce per San Marino per contendersi l’accesso all’ESC 2022. Alla fine la vittoria se l’è aggiudicata il secondo e Scanu da allora non ha risparmiato frecciata al rivale tanto che nello scontro tra i due ha detto la sua anche Jonathan. Ed adesso ad Oggi è un altro giorno il cantante ha rincarato la dose, prima ha lanciato un frecciata e poi ha ammesso:

“La canzone di Lauro non mi piace. La vittoria all’Ucraina mi sta benissimo ma il brano della Svezia era bellissimo, lei era bravissima e bellissima.”

Serena Bortone e l’augurio sull’Eurovision Song Contest 2023: “Spero si possa fare in Ucraina”

Al di là della rivalità tra i due cantanti, ad Oggi è un altro giorno (dove c’è stato il ritorno di Samuel Peron) si è ampiamente parlato della finale dell’ESC 2022 con gli opinionisti Guillermo Mariotto, Luca Tommassini e Mimma Gaspari Golino dando giudizi a tutti i cantanti in gara ma alla fine il momento più emozionante è stato rivedere la vittoria dell’Ucraina con i suoi rappresentanti, la Kalush Orchestra con il brano Stefania. Alla fine la conduttrice ha concluso con un augurio: “Noi ci auguriamo di poter fare tra un anno l’esc a Mariupol o in qualunque altra città ucraina.” E subito dopo Antonio Mezzancella e Memo Remigi si sono cimentati nella cover del brano.