Vanessa Incontrada, stop riprese di Fosca Innocenti 2: “Avventura finita”

Fosca Innocenti 2, terminate le riprese delle nuove puntate: il ringraziamento dell’attrice

A differenza delle fiction Rai, Mediaset nella scorsa stagione ha visto pochi titoli reggere bene il confronto con gli ascolti ed entusiasmare i telespettatori. E tra queste c’è sicuramente la fiction Fosca Innocenti che vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca andata in onda nella primavera del 2022. Il successo della serie ha spinto Canale5 a continuare con una seconda stagione e così tutto il cast si è riunito sul set per registrare le nuove puntate. Gli attori spesso sui social condividevano anticipazioni, curiosità e retroscena ed oggi, nelle scorse ore, l’attrice protagonista con un lungo messaggio ha annunciato la fine delle riprese. Fosca Innocenti 2, quindi, è pronta per ritornare in onda, molto probabilmente nella prossima primavera.

Vanessa Incontrada annuncia la fine della fiction di Canale5: “Avventura finita”

Nel dettaglio la conduttrice e attrice spagnola protagonista di Fosca Innocenti 2 nelle scorse ore sui social ha annunciato:

“E anche questa avventura è finita, grazie girls vi voglio bene… a tutto il set.”

aggiungendo un cuore rosso. A questo punto non resta che chiedersi quando andrà in onda Fosca Innocenti 2, secondo le ultime indiscrezioni intorno ai primi mesi del 2023, magari proprio nuovamente in primavera, le puntate dovrebbero essere nuovamente quattro mentre per quanto riguarda il cast accanto ai protagonisti già noti come la Incontrada, Francesco Arca, Luca Bastianello, Irene Ferri e Giorgia Traselli ci saranno delle new entry come un volto noto di Doc.

Anticipazioni Fosca Innocenti 2^ stagione: spoiler sulla trama delle nuove puntate

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni sulla trama della fiction di Canale 5, nelle nuove puntate ci sarà Fosca (Vanessa Incontrada) alle prese con il lavoro ma anche l’amore con Cosimo (Francesco Arca), l’oste rubacuori dall’indubbio fascino. Tale sentimento sarà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, essere in grado di gestire colpi di scena e situazioni inaspettate, come il rischio di perdere la fattoria dov’è nata e cresciuta. Insomma se ne vedranno delle belle. Nel frattempo l’attrice, costantemente al centro delle polemiche per il suo aspetto fisico ha fatto una confessione privata.