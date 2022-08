Vittorio Sgarbi e sua figlia hanno litigato: colpa di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha fatto litigare il politico con sua figlia: la clamorosa rivelazione

Oggi Vittorio Sgarbi ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. Ad un certo punto il giornalista gli ha fatto presente che sono circolati diversi rumor sull’eventuale ingresso nella casa più spiata dagli italiani di sua figlia Evelina. E a tal proposito il noto politico e critico d’arte ha confermato che in effetti la proposta da parte del conduttore del reality e il suo staff è arrivata, ma sua figlia ha declinato gentilmente l’invito facendolo andare su tutte le furie: “Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista…”

Grande Fratello Vip, il politico confessa: “Ecco perchè mia figlia non ha voluto partecipare”

Il popolare politico, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha poi dichiarato che sua figlia Evelina ha disertato per ben quattro volte l’appuntamento per andare a fare il provino per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, nel cui cast ci sarà Giovanni Ciacci: “Ha deciso di non presentarsi contro la mia volontà…” Quest’ultimo ha spiegato che se avesse deciso di partecipare al programma avrebbe guadagnato un bel po’ di soldi senza fare chissà quale sforzo: “Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro…” Ma perchè ha deciso di non prendere parte al programma? A rivelarlo è stato lo stesso politico, asserendo che la ragazza ha ritenuto che la casa più spiata dagli italiani non fosse un luogo degno: “Ha ritenuto che quello fosse un luogo denso di pettegolezzi…”

Vittorio Sgarbi non ha mai voluto partecipare ad un reality: “Posso concedermi il lusso di dire no”

Il giornalista del settimanale Novella 2000 ha poi fatto presente al noto politico che a sua volta ha spesso e volentieri declinato offerte di partecipare ai reality show. E quest’ultimo ha confermato puntualizzando il fatto che può anche concedersi il lusso di dire no, visto che gode di grande fama:

“Posso concedermi il lusso di dire no a format come L’Isola dei Famosi, che si aspetta di vedermi annuire dinanzi ad un cachet di 400 mila euro, anzi 800 mila….Avrei accettato solo per 2 milioni…”

Il politico e critico d’arte ha quindi fatto presente che il suo tempo costa, visti i suoi innumerevoli impegni: “Non intendo svendere il mio tempo…Ho impegni da sindaco, assessore e deputato…”