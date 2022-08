Giovanni Ciacci sieropositivo, la pugnalata di una collega: “Ha chiesto…”

Primo concorrente ufficiale del GF Vip smaschera una collega: “Ha chiesto di non farmi lavorare”

È il primo concorrente ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini Giovanni Ciacci che ha rotto il silenzio in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Senza mezzi termini lo stilista ha dichiarato di essere sieropositivo e che all’interno della casa più spiata d’Italia ha intenzione di sfatare tabù e scardinare pregiudizi, parlando di una malattia che oggi non è più sinonimo di “morte” ma non va comunque presa sottogamba. Il conduttore ha voluto però anche togliersi qualche sassolino dalle scarpe raccontando che, quando ha scoperto di essere malato, ha deciso di fermarsi e di capire cosa gli stava succedendo. In questi anni però ci sono state persone che hanno “scalfito la sua anima” ferendolo:

“Mi hanno raccontato che una mia famosa collega è andata da un direttore di rete della sua azienda a dirgli di non farmi lavorare perchè ero malato”.

Lo stylist non ha fatto nomi ma ha ammesso di essersi sentito “tradito e umiliato”, poi ha trovato la forza per reagire e dimostrare di potercela fare ad affermarsi nonostante gli sgambetti subiti.



“La discriminazione uccide più della malattia”, lo sfogo di Giovanni Ciacci

Ha raccontato poi di aver capito che avrebbe dimostrato a tutti di poter lavorare ancora e di poterlo fare a viso scoperto lo stylist che ha sottolineato di avere ora la missione di raccontare a chi lo segue cosa vuol dire essere sieropositivi. Ha ringraziato poi caldamente Alfonso Signorini che, aprendogli le porte del Grande Fratello Vip, gli permetterà di informare le persone e far capire alla gente che non bisogna avere paura. Il concorrente del noto reality di Canale5, che ha fatto pace anche con la Guaccero di recente, ha infatti ammesso:

“La discriminazione uccide più della malattia”.

Ha voluto poi lanciare un messaggio chiaro sull’Hiv raccomandando la prevenzione e l’uso del preservativo perchè, anche se con le cure antiretrovirali una persona sieropositiva può vivere normalmente e non vedere inficiata al sua qualità di vita, si parla comunque di cure pesanti che possono favorire altre malattie.

Grande Fratello Vip, concorrente ammette sulla sua partecipazione: “Passo avanti verso la civiltà”

Ha raccontato che molti suoi colleghi sieropositivi si sono visti chiudere le porte di reality in questi anni proprio a causa della malattia, Giovanni Ciacci. “Da oggi grazie a te” ha sottolineato lo stylist ad Alfonso Signorini “noi sieropositivi non ci sentiremo più ghettizzati e questo è un grande passo verso la civiltà”.