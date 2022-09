Adriana Volpe, silenzio rotto sul suo ritorno in Rai: “Sono entrata…”

La vita in diretta, la conduttrice entra nel cast fisso come opinionista: “Sono entrata in punta di piedi”

Adriana Volpe, dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli, è approdata in Rai. Difatti in questa stagione Tv farà in pianta stabile l’opinionista nel rotocalco pomeridiano di Rai Uno condotto da Alberto Matano. Oggi sul magazine Diva e Donna ha rilasciato una lunga intervista per parlare di sè e di questa sua nuova avventura televisiva:

“Entro in punta di piedi in questo che è il programma più rispettoso della gente…C’è tutto…Cronaca ed approfondimenti, grandi tematiche…”

Adriana Volpe su Alberto Matano non ha alcun dubbio: “Un grandissimo leader”

Successivamente il giornalista del settimanale Diva e Donna ha chiesto alla conduttrice di esprimere una sua opinione sul conduttore de La vita in diretta. E l’ex opinionista del GF Vip, la quale è finita al centro dei rumor per il suo futuro in Tv, non ha fatto mistero di credere sia un grandissimo leader, cogliendo l’occasione per ringraziarlo sentitamente per la bellissima opportunità che ha voluto darle:

“Un grandissimo leader che ringrazio per l’opportunità che mi ha dato…Matano è riuscito a garantire un’impronta giornalistica sera, creando un’empatia con il pubblico…”

La conduttrice non ha poi fatto mistero di provare una profonda stima nei suoi confronti: “Vive in prima persona le storie…E’ una persona che stimo molto…”

La presentatrice fa un importante annuncio: “Ho due progetti in ballo”

Adriana Volpe, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha poi annunciato di avere in ballo due progetti molto importanti, tra cui uno legato alla Tv. Di cosa si tratta? A parlarne è stata la stessa conduttrice, asserendo che il primo è un progetto commerciale che spera possa già partire all’inizio del 2023:

“Mi sta tanto galvanizzando…Sarà un team al femminile e di questo ne vado orgogliosa…Conto di farlo partire dall’inizio del 2023…”

Come detto precedentemente, l’altro progetto è invece legato alla Tv ed è un nuovo format su cui la conduttrice insieme al suo staff sta lavorando in questo periodo: “A fine mese farò una puntata zero…Sarà una sorta di reality a forti contenuti, centrato sul mondo del lavoro…”