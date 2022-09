Adriana Volpe: “Sta lavorando a un progetto top secret”, bomba di Dandolo

La conduttrice pronta a condurre un programma tutto suo? Arriva la nuova indiscrezione sul suo futuro in Tv

Adriana Volpe non sarà più l’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Difatti Alfonso Signorini, stufo dei suoi continui battibecchi con la collega Sonia Bruganelli, ha preferito prendere al suo posto Orietta Berti. Tuttavia quest’ultima non è certo rimasta con le mani in mano, visto che proprio in questi giorni i telespettatori hanno avuto modo di rivederla a La vita in diretta di Alberto Matano ricoprendo il ruolo di opinionista. Finita qua? Nemmeno per idea. Difatti il giornalista del settimanale Oggi Alberto Dandolo ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la Volpe pare stia lavorando in gran segreto ad un nuovo progetto:

“Punta a tornare a condurre una trasmissione sua e sta lavorando ad un progetto ancora top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice…”

Adriana Volpe è tornata in Rai: in quali programmi la vedranno i telespettatori

Successivamente il giornalista del settimanale Oggi ha fatto presente che ormai la conduttrice nella prossima stagione Tv sarà in pianta stabile in Rai (il suo primo grande amore). Difatti la conduttrice, dopo essere stata sostituita da Orietta Berti al Grande Fratello Vip, farà l’opinionista non solo a La vita in diretta, ma anche in tutti gli altri rotocalchi in onda sulle reti dell’Azienda Pubblica:

“Nella prossima stagione televisiva, infatti, ritroveremo Adriana nei principali programmi-contenitore in veste di opinionista…”

Potrebbe essere invitata anche da Serena Bortone nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno?

La presentatrice e la rivelazione di Alberto Dandolo: “A Mediaset ha trovato la sua seconda giovinezza”

Il giornalista del settimanale Oggi ha poi concluso questo suo intervento facendo presente una cosa importante sulla carriera di Adriana Volpe. Difatti ha ricordato ai lettori che quest’ultima, dopo il diverbio finito a carte bollate con il collega Giancarlo Magalli, è riuscita a rilanciare la sua carriera in Tv grazie a Mediaset, dove ha dapprima partecipato come concorrente al GF Vip, e successivamente ha ricoperto il ruolo di opinionista nel medesimo programma: “E’ stata molto presente negli ultimi due anni sulle reti del Biscione, trovando una seconda giovinezza professionale…”