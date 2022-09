Alfonso Signorini viene allo scoperto: “Perché non ho più voluto Adriana Volpe”

GF Vip, il conduttore ha voluto darci un taglio: “Troppe tensioni tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli”

Oggi Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Ed ovviamente in questa occasione ha parlato della prossima edizione del reality show vip dando succose anticipazioni. Ad un certo punto la giornalista ha voluto chiedergli il motivo per cui ha ingaggiato come opinionista Orietta Berti, non riconfermando quindi la Volpe. E il conduttore, con la sua proverbiale schiettezza, ha rivelato che le continue tensioni tra la moglie di Paolo Bonolis e la conduttrice alla lunga lo hanno molto infastidito, anche perchè il clima che si respirava in studio pare fosse abbastanza pesante:

“Questa loro rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me…Ed alla lunga mi infastidiva…”

Signorini ha poi confidato alla giornalista di Sorrisi di aver capito che al suo fianco avrebbe voluto avere una partner che gli tramettesse leggerezza: “Tutto ciò è rappresentato bene da Orietta e dal suo mondo…”

Alfonso Signorini sulla prossima edizione del reality show avverte i telespettatori: “Sarà particolare”

Il conduttore del Grande Fratello Vip, sempre in questa sua intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha poi dichiarato che i concorrenti verranno svelati solo nelle prime due puntate previste cercando in questo modo di creare un certo hype nei telespettatori: “Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda…” La giornalista gli ha quindi chiesto se nel cast ci saranno delle coppie oppure dei ‘parenti di’. E quest’ultimo ha subito escluso la partecipazione di coppie, cogliendo la palla al balzo per promettere agli spettatori che la prossima edizione del reality sarà senza ombra di dubbio particolare:

“Parenti forse, ma niente coppie…Sarà un’edizione particolare…Ci saranno nomi inediti per un reality con una storia ed un background importante…”

Signorini ha anche rivelato che nel cast (QUI tutti gli ultimissimi rumor) ci saranno anche persone poco note al grande pubblico, ma decisamente funzionali per le dinamiche.

Giovanni Ciacci primo concorrente sieropositivo al GF Vip: parla il conduttore

La giornalista di Sorrisi ha poi fatto presente ad Alfonso Signorini che il popolare stylist, nel momento in cui ha annunciato la sua partecipazione al reality, ha anche rivelato di avere l’hiv: “Una scelta coraggiosa…” A tal proposito il conduttore ha rivelato di aver fortemente combattuto per averlo nel cast del programma così da abbattere lo stigma:

“A tal proposito in Italia c’è davvero troppa ignoranza…Identificare una patologia con un orientamento sessuale è sbagliato…”

Il presentatore è certo che grazie alla partecipazione dello stylist al programma il grande pubblico capirà che chi è affetto da questa patologia può condurre una vita normalissima: “Certo, con i dovuti paletti, che significa dipendere da medicine invasive che vanno assunte per sempre…Chi si cura non ha carica virale…”