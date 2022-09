Adriana Volpe, stoccata da Alex Belli: “Le copie non sono originali”

La conduttrice ha stuzzicato le due opinioniste del reality: la reazione dell’ex gieffino

Nella nuova puntata del GF Vip 7 c’è stato il ritorno di Adriana Volpe, che in qualità di ospite oltre a fare una sorpresa a Giovanni Ciacci ha provocato Sonia Bruganelli e Orietta Berti nello studio del reality. La reazione dell’ex gieffino Alex Belli che la famosa conduttrice ha attaccato parecchio nella scorsa edizione non si è fatta di certo attendere, visto che le ha lanciato una chiara stoccata sui social:

“Be come del resto i finti doni, quelli che avevo portato dal deserto erano più satirici! Le copie non sono mai come gli originali”.

Pioggia di critiche per l’ex protagonista del GF Vip: bocciate le sue provocazioni

Non è mancato un faccia a faccia tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ieri sera nel reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex opinionista del programma dopo aver messo piede nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa al suo migliore amico Giovanni Ciacci, ha regalato un bavaglino per bambino alla moglie di Paolo Bonolis, che ha rifiutato affermando: “Io ti voglio bene, ma questo lo regaliamo a qualche bimbo, tanto sicuramente ne chiameranno molti come me”. La replica della conduttrice non è tardata ad arrivare, dato che ha provocato la sua rivale: “Beh certo un serpente non si può abbassare”. A questo punto l’imprenditrice ci ha tenuto a precisare di non avere alcuna intenzione di fare la guerra in questa edizione: “Venivo in pace, quest’anno abbiamo fatto una fatica incredibile tra studio nuovo, concorrenti nuovi, e se si collega uno adesso pensa che sia una replica di una puntata dell’anno scorso”. L’ex moglie di Roberto Parli inoltre ha stuzzicato anche la sua sostituta Orietta Berti, offrendole una tazzina di caffè. L’atteggiamento della presentatrice non è piaciuto al popolo della rete, visto che non stanno mancando parecchi commenti su Twitter contro di lei, come i testuali: “Questi siparietti fanno ridere soltanto lei”, “Che volgare”, “Troppo prolissa e fa gag che fanno ridere solo lei”.

Adriana Volpe si complimenta con il suo migliore amico: “Hai dato un messaggio importantissimo”

Intanto ieri sera l’ex opinionista del seguitissimo reality show ha fatto emozionare Giovanni Ciacci, che non è riuscito a trattenere le sue lacrime durante il loro incontro. La conduttrice dopo che il gieffino ha raccontato la sua difficile storia, gli ha detto: “Sono qua per te, perchè sono molto legata a te, ti ricordi questa estate avevi mille dubbi e tante paure, adesso tutti ti abbiamo visto forte, tu sei anche questo, ho vissuto le tue fragilità, i tuoi momenti, i tuoi dubbi”. L’ex opinionista ha elogiato il suo amico dicendogli: