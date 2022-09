Agorà saltato all’improvviso: perchè Monica Giandotti non è andata in onda

Saltata per uno sciopero la puntata prevista per oggi del programma del mattino di Rai3

Palinsesto anomalo quello del mattino di oggi, lunedì 26 settembre 2022, per il terzo canale della Rai, vista la cancellazione improvvisa di Agorà, il programma condotto da Monica Giandotti, che avrebbe dovuto dare spazio ovviamente ai risultati elettorali. Come apprendiamo da TvBlog, sempre informatissimo sui dietro le quinte di tutti i maggiori programmi Rai e Mediaset, la ragione della mancata messa in onda della trasmissione è uno sciopero indetto dallo Snap, sindacato nazionale autonomo di produzione televisiva, che vede coinvolti i dipendenti delle sedi Rai di Roma. Niente diretta stamani, quindi, per il programma: Monica Giandotti tornerà regolarmente in onda domani al solito orario.

A rischio anche la diretta di Elisir, in onda dallo stesso studio e con la stessa squadra di Agorà

Non solo la trasmissione condotta da Monica Giandotti: lo sciopero di oggi, sempre secondo quanto leggiamo nella fonte citata sopra, farà saltare anche Elisir, che viene realizzato nello stesso studio e con la stessa squadra di lavoro. Ad occupare la prima parte della mattinata del terzo canale della Rai è stato, quindi, un film, trasmesso appunto per sostituire le trasmissioni saltate.

Come sono cambiati oggi i palinsesti delle reti Rai per gli speciali sulle elezioni

E’ una mattinata anomala in generale quella di oggi per le reti Rai, per via dei programmi speciali dedicati ai risultati elettorali, che su Rai1 hanno visto invece la cancellazione di Unomattina e il prolungamento dell’edizione del TG1 del mattino fino alle 11.00, orario in cui la linea dovrebbe passare (mentre scriviamo sono ancora le 10.30) a Storie Italiane con Eleonora Daniele in onda in formato ridotto. Nessun cambiamento a mezzogiorno, con Antonella Clerici regolarmente in video, mentre nel primo pomeriggio salterà Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno sostituito da un’altra lunga edizione speciale del TG1, sempre dedicata ai risultati delle elezioni.