Al via È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici: “Mi permetto di dire…”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 12, 2022 , in Personaggi Tv

“Ecco perchè mi permetto di dirvi una cosa”, le parole della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Giorno di debutto anche per il programma condotto da Antonella Clerici quello di oggi, lunedì 12 settembre, che ha visto, prima della trasmissione culinaria, la partenza dell’edizione invernale di Unomattina e il ritorno di Storie Italiane. “Come state? Mi viene spontaneo chiedervelo. Quando ci si rivede perchè le vacanze sono finite, si fanno domende del genere, io ho con voi molta confidenza perciò mi permetto di chiedervelo” sono state le parole con le quali Antonella oggi a mezzogiorno in punto ha dato inizio all’edizione 2022/2023 del suo programma, la terza. “Vi penso e vi vedo a casa vostra” ha aggiunto subito dopo, con uno dei tormentoni dell’estate in sottofondo.

E’ sempre mezzogiorno, l’emozione della conduttrice per il ritorno: “Sono felice di essere qui”

“E’ come se vi vedessi, alcuni genitori hanno accompagnato i ragazzini a scuola, chi alle elementari e chi alle medie, altri magari stanno cucinando. Insomma, sono felice di essere tornata in onda” ha detto inoltre Antonella Clerici sempre all’inizio della diretta, prima della quale si è detta molto carica per questa nuova stagione, annunciando che succederanno davvero tante cose inaspettate.

Vi terremo compagnia anche quest’anno e parleremo di molte cose cucinando

ha poi concluso, tra gli applausi dei suoi compagni di viaggio presenti in studio.

“Facciamo i complimenti alla squadra di pallavolo”, gli auguri di Antonella Clerici per la vittoria

Prima di dare il via ufficiale alla preparazione delle ricette, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha voluto infine fare i suoi complimenti e gli auguri alla nazionale di pallavolo italiana per la vittoria di ieri: “I nostri ragazzi sono diventati campioni del mondo! Sono giovanissimi, pensate che su 14, 12 sono esordienti. Sono davvero molto giovani” ha asserito, terminando dicendo: “C’è un bel ricambio generazionale, questa è una cosa positiva e noi ne siamo davvero molto felici”.