Antonella Clerici carica per È sempre mezzogiorno: “Succederanno tante cose”

“Racconteremo la vita attraverso la cucina”, le parole di Antonella Clerici prima del ritorno in tv

Partirà oggi la nuova edizione di È sempre mezzogiorno. Il programma culinario di Rai1 taglierà il nastro della terza edizione proponendo ricette, racconti e divertimento. La casa del buonumore è pronta ad aprire le sue porte per far compagnia ai telespettatori fino a giugno 2023. A rompere il silenzio in queste ore è stata proprio la padrona di casa che ha commentato con queste parole su Instagram il ritorno sul piccolo schermo:

“Canterete la sigla insieme a me a mezzogiorno? Vi aspetto alle 12! Fino al 2 giugno, dal lunedì al venerdì, come un anno scolastico in cui passeranno tanti piatti e succederanno tante cose”.

Carica per la nuova stagione televisiva, che la vedrà anche al timone di The voice senior a gennaio, la conduttrice di Legnano ha poi dichiarato: “Racconteremo la vita attraverso la cucina! Io sono pronta e voi?”.



È sempre mezzogiorno, conduttrice lancia un’anticipazione: “Giocheremo tantissimo”

Emozionata come il primo giorno, Antonella Clerici, pronta a tornare in diretta nel mezzogiorno di Rai1 ha ammesso sui social: “Ogni debutto è come se fosse la prima volta! Emozione studio e gioia”. La presentatrice ha poi voluto lanciare qualche anticipazione al suo pubblico affezionato sottolineando che non mancheranno gli animali del bosco e i momenti per i bambini. “Giocheremo tantissimo” ha poi raccontato, svelando che con lei ci saranno Fulvio Marino, Sergio Barzetti e tutti i protagonisti della passata edizione, perchè squadra che vince non si cambia.

Antonella Clerici, le parole toccanti per la figlia: “Terza media di già!”

Oltre a tornare in diretta con È sempre mezzogiorno, oggi per la conduttrice di Legnano è un giorno speciale anche per via della figlia Maelle che inizierà la terza media, concludendo quest’anno un ciclo di studi.

“Terza media di già, bacio veloce e via. Zaino in spalla verso nuove avventure”.

Queste le dolci parole della presentatrice che non ha potuto fare a meno di raccontare come gli anni stanno passando velocemente e la sua Maelle sta crescendo, ha poi voluto fare il suo speciale in bocca al lupo a tutti gli studenti che hanno ripreso la scuola oggi. Intanto presto sarà al timone anche di The voice senior e la macchina organizzativa del talent, che taglierà il nastro della terza edizione a gennaio, si è già messa all’opera per scovare i nuovi concorrenti.