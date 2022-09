Alberto Matano vola con La vita in diretta: niente da fare per la d’Urso

Ascolti La vita in diretta: il popolare conduttore segna un nuovo record

Si chiude una settimana davvero da incorniciare per Alberto Matano. Quest’ultimo ieri pomeriggio con le vicende legate alla Regina Elisabetta ha segnato un nuovo record di ascolti staccando nettamente la sua diretta competitor rappresentata da Barbara d’Urso. Difatti la presentazione del rotocalco pomeridiano di Rai Uno è stato seguita da 1 milione e 585 mila telespettatori con il 19.85%, mentre il programma vero e proprio ha segnato 2 milioni 73 mila spettatori a casa con il 24.27% di share. E sicuramente il conduttore non mancherà all’inizio della puntata di oggi di ringraziare sentitamente tutto il pubblico per l’enorme affetto ricevuto anche in questa occasione.

Barbara d’Urso staccata di 5 punti di share dal suo competitor: tutti i dati

Si segnala inoltre che anche la puntata di Pomeriggio Cinque incentrata tutta sulla Regina d’Inghilterra Elisabetta ha registrato buoni ascolti, anche se non sono bastati per battere il suo diretto competitor rappresentato da La vita in diretta di Alberto Matano, che in una recente intervista ha rivelato che dal momento in cui è convolato a nozze il calore della gente nei suoi confronti è aumentato nettamente. Nell’anteprima la popolare conduttrice partenopea ha ottenuto 1 milione e 639 mila spettatori con il 20.21% di share, mentre il programma vero e proprio è stato seguito da 1 milione e 616 mila telespettatori con il 18.71% di share (in media 5 punti di share sotto Matano).

Pomeriggio 5 ascolti, la conduttrice festeggia i risultati: “Grazie per la fiducia”

Ovviamente Barbara d’Urso, appena ha letto i dati auditel di ieri, ha subito voluto commentare su twitter, non facendo mistero di essere al settimo cielo perchè è riuscita a toccare ben il 20% di share:

“Ieri ci avete regalato il 20% di share, grazie! Abbiamo rivoluzionato un’intera scaletta a pochi minuti dalla partenza. Grazie per la fiducia che ci avete accordato!”

E a festeggiare con lei anche i suoi numerosi fan, che hanno colto la palla al balzo per farle i più sinceri complimenti per gli ottimi risultati raggiunti ieri pomeriggio. Anche nella puntata di oggi ampio spazio verrà dedicato alla Regina Elisabetta morta ieri all’età di 96 anni.