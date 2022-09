La vita in diretta, confessione inattesa di Alberto Matano: “Qualcosa è cambiato”

Scritto da Isabella Adduci , il Settembre 8, 2022 , in Personaggi Tv

Alberto Matano a cuore aperto: “Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato certamente”

Lunedì scorso è ripartita La vita in diretta, la storica trasmissione del pomeriggio di Rai1 ed è stato subito un successo. Padrone di casa, ancora una volta, per la terza edizione consecutiva, Alberto Matano. Il giornalista ha confessato al RadiocorriereTv che il programma ha cambiato molto il suo stile e il suo rapporto con le persone rispetto a quando lavorava al Tg1. Ora ci sono più calore, empatia e vicinanza. La popolarità ha, in qualche modo, cambiato la sua vita:

“Qualcosa è cambiato certamente, penso a quello che è accaduto negli ultimi mesi anche per via dell’unione con il mio compagno, ai fotografi, ai paparazzi che ci inseguono. La cosa bella è l’amore delle persone”.

L’ondata di affetto e di auguri che ha travolto Matano dopo la celebrazione del suo matrimonio con il compagno Roberto Mannino l’ha emozionato molto.

La vita in diretta, il conduttore: “Ci sono limiti e confini che non vanno oltrepassati”

La vita in diretta tratta vari argomenti: cronaca (anche ieri sono arrivate notizie sconvolgenti), attualità, politica, spettacolo. Alberto Matano sa sempre quando è il momento di fermarsi, non vuole indugiare sul dolore:

“Succede che ci sono limiti e confini che non vanno oltrepassati, succede che c’è il rispetto del dolore di una famiglia, di una madre, di una figlia. C’è un codice che cerchiamo di osservare e di non disonorare mai”.

Il giornalista ammette che non è stato facile informare durante i mesi più bui della pandemia. In redazione erano tutti spaventati e disorientati ma hanno messo da parte le loro paure per essere al servizio del pubblico.

Il giornalista grato alla Rai: “Perché mi ha dato l’opportunità di fare questo percorso”

Per Alberto Matano quella del giornalista è una missione, è consapevole di svolgere un compito importante. Il servizio pubblico comporta maggiore responsabilità ma è anche motivo di grande orgoglio: “Sono grato alla Rai, dove sono nato e cresciuto, di avermi dato l’opportunità di fare questo bellissimo percorso”. L’appuntamento con La vita in diretta è dal lunedì al venerdì dalle 17 circa alle 18:45 su Rai1.