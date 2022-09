Alberto Matano, commovente appello a La vita in diretta: “Ci tengo”

L’appello del conduttore de La vita in diretta: “Ci sono campagne alle quali tengo molto”

Ha chiesto l’attenzione dei telespettatori per lanciare un messaggio molto importante Alberto Matano al termine della puntata di oggi, giovedì 29 settembre 2022, del suo programma, pochi secondi prima di salutare gli ospiti che hanno preso parte al talk e dare la linea a Reazione a catena. “Come sapete, ci sono campagne a cui tengo molto” ha premesso, aggiungendo poi:

Fino al 2 ottobre a Roma c’è il Festival della salute mentale “Romens”. Guardate la maglietta

Ha quindi fatto vedere ai telespettatori, come si nota nell’immagine in alto, la maglia dedicata all’iniziativa benefica in questione, della quale ha parlato l’attrice Cinzia Leone, ospite in studio.

Alberto Matano e l’appello per la campagna Romens: “Per l’inclusione sociale contro il pregiudizio”

“Eventi sportivi, teatrali, cinematografici e mostre per combattere il pregiudizio e per l’inclusione sociale delle persone che soffrono di disturbi psichici” ha detto il conduttore de La vita in diretta primadi cedere la parola alla sua ospite, che ha dichiarato:

Ho scelto di sostenere questa campagna così importante perchè credo sia ora di sdoganare le forme di malessere interiore, che viviamo tutti normalmente.

L’attrice ha spiegato inoltre che qualunque forma di salute va coltivata, perciò se sentiamo che c’è qualcosa che non va, è possibile rivolgersi a persone competenti che sono in grado di aiutare ad affrontare il problema, a capire perchè si verifica e a risolverlo.

Tutti gli ospiti de La vita in diretta indossano la maglia sponsor della campagna Romens

Dopo l’intervento dell’attrice, a sorpresa tutti gli ospiti di Alberto Matano, ossia Eleonora Giorgi, Eleonora Daniele, Pino Strabioli e Marina La Rosa, hanno indossato in diretta la maglia dedicata all’iniziativa: “Io non posso indossarla ora perchè ho il microfono” ha precisato Alberto (che ieri ha parlato di alcuni insulti rivolti ad un collega), facendo però vedere ancora una volta ai telespettatori la maglietta.