Alberto Matano spiazza: “Sei stato insultato”, è accaduto a un collega

La vita in diretta, il conduttore al suo ospite: “Sei stato insultato per ciò che hai fatto”

Sono stati Massimo Bernardini, Lino Guanciale, Nunzia De Girolamo e Aldo Cazzullo gli ospiti che Alberto Matano ha avuto nel talk che si è svolto oggi, come da tradizione, nella seconda parte de La vita in diretta. Approfittando dell’ospitata, Bernardini ha ricordato ai telespettatori che sabato prossimo, 2 ottobre, tornerà nel pomeriggio di Rai3 il programma che conduce con successo ormai da diversi anni, Tv Talk, a proposito del quale ha anticipato che si parlerà innanzitutto delle elezioni che si sono appena svolte. “Hai fatto delle analisi tra i singoli competitor e sei stato insultato per questo” ha detto Matano al collega, il quale ha ovviamente commentato l’accaduto.

Alberto Matano chiarisce: “Quella fatta da Massimo Bernardini è stata una lettura tecnica”

“Hai fatto solo una lettura tecnica, dobbiamo dirlo”, ha sottolineato il conduttore de La vita in diretta rivolgendosi a Massimo Bernardini, che ha spiegato: “Se analizzi i dati ti dicono: tu voti per quello! Quella che faccio io è solo una valutazione”. Nunzia De Girolamo ha invece risposto ironicamente dicendogli: “Benvenuto nel club!”.

Sabato parleremo di questa analisi e spero non verrà interpretato come uno schierarsi, non l’abbiamo mai fatto e non ci interessa farlo

ha chiarito il conduttore di Tv Talk, che ha concluso: “Vogliamo solo capire come si comunica”.

Ci sarà anche Bruno Vespa, che è stato protagonista di tutta la campagna elettorale e della notte dei risultati

ha rivelato infine Matano.

La vita in diretta, il conduttore di Tv Talk ironizza: “Aspetto Lino Guanciale e gli altri”

“Visto che Lino Guanciale è qui, lo aspetto anche da me, ma aspetto anche Aldo Cazzullo, che mancava, e il ritorno di Nunzia De Girolamo” ha aggiunto successivamente Massimo Bernardini, invitando quindi ufficialmente nel suo programma tutti gli ospiti di oggi del collega. A proposito della trasmissione del sabato pomeriggio del terzo canale, in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi Bernardini ha fatto una puntualizzazione sui colleghi giornalisti…