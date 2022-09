Alberto Matano, irruzione ad Estate in diretta: sorpresa per Capua e Semprini

Estate in diretta, Alberto Matano fa irruzione e sorprende i due conduttori: “Vi devo ringraziare”

Non sono mancate le sorprese in questa ultima puntata di Estate in diretta , andata in onda oggi venerdì 2 settembre. Infatti tra argomenti di cronaca nera e temi molto più leggeri di gossip, spettacolo e cronaca rosa, Roberta Capua e Gianluca Semprini sono stati sorpresi dall’irruzione in diretta di Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta, infatti, è piombato in studio per dare l’appuntamento con il suo talk ma prima di farlo ha voluto ringraziare i due conduttori per l’ottimo lavoro svolto:

“Prima di tutto fatemi dire bravi, grazie! Avete fatto un lavoro pazzesco, meglio dell’anno scorso e tenuto compagnia agli italiani.”

La vita in diretta, il conduttore svela le novità dell’ edizione: “Ci saranno molti ospiti”

Subito dopo aver fatto irruzione all’ultima puntata di Estate in diretta, Alberto Matano ai due colleghi ha spiegato le novità della nuova edizione del suo talk giunto ormai è alla sua quarta edizione e rispetto alla prima, condotta in coppia con Lorella Cuccarini, ci sono stati molti cambiamenti. Matano ha premesso che la formula resterà pressoché invariata perché squadra che vince non si cambia ma qualche piccola novità non mancherà. Il conduttore, nel dettaglio, ha anticipato raggiante:

“Saremo sempre più fuori per raccontare la realtà, i nostri inviati in questo sono bravissimi. E ci sarà qualche ospite nuovo al tavolo ma il formato rimane quello.”

L’appuntamento con la nuova edizione de La vita in diretta è per lunedì 5 settembre alle 17.20 circa su Rai1.

Alberto Matano imbarazzato da Gianluca Semprini: “Dove hai festeggiato la Luna di miele?”

Non sono mancati poi momenti divertenti e scambi di battute con Gianluca Semprini che simpaticamente ha imbarazzato il collega chiedendogli dove avessero festeggiato la Luna di miele lui ed il neo marito Riccardo Mannino. Matano, ridendo, ha risposto: “Abbiamo fatto le vacanze che abbiamo sempre fatto.” E poi ha voluto ringraziare tutto il pubblico per l’affetto dimostratogli in questi mesi. Insomma, tutto è pronto per il passaggio di testimone che, così com’era successo il 6 giugno a parti inverse adesso accadrà lunedì prossimo.