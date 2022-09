Retroscena Alberto Matano: “Quando sono arrivato a La vita in diretta…”

Il conduttore ricorda la svolta: “La vita in diretta? Quando sono arrivato sapevo di lanciarmi in mare aperto”

Tornato da qualche giorno a raccontare l’Italia come pochi altri sanno fare, Alberto Matano si è raccontato in una intervista al settimanale Vero TV. All’alba di settembre l’ex presentatore del TG1 ha ripreso il timone de La vita in diretta sul primo canale, dove come ogni anno con il suo programma è in prima linea sull’attualità e sui fatti di cronaca. Parlando alla rivista il conduttore fresco di matrimonio è tornato a parlare del suo addio al TG1 dopo anni di onorato servizio. Troppo ghiotta l’occasione di prendere in mano il timone de La vita in diretta:

Mi presi più di un giorno per decidere. Ero consapevole che quel salto significava lasciare un porto sicuro come il TG per cimentarmi in un’avventura in mare aperto. Ma amo le sfide e non mi tiro mai indietro

Alberto Matano ammette: “Ecco come entro nelle case dei telespettatori”

La missione più importante del presentatore calabrese è quella di intrattenere nel migliore dei modi il pubblico, con stile, puntualità e corretta informazione. Un cocktail che da diversi anni Alberto Matano prepara e serve al nutrito pubblico de La vita in diretta, con il quale è riuscito a creare un legame profondissimo: “E’ un cammino incominciato tanti anni fa quando conducevo il telegiornale. Credo che già da allora il pubblico mi abbia riconosciuto affidabilità. Mi emoziono con loro e mi sorprendo ogni giorno, sono grato alla gente” – le dichiarazioni del presentatore in una intervista concessa a Vero TV – .

Il padrone di casa scopre le carte: “Ecco l’obiettivo per la nuova stagione”

Partito con risultati eccellenti anche in queste prime puntate, Alberto Matano ha le idee chiarissime sul da farsi con La vita in diretta. Il programma pomeridiano di Rai1, che ieri ha fatto segnare numeri da capogiro viste le ore drammatiche che hanno portato alla notizia della morte della Regina Elisabetta, è partito lanciatissimo e il condottiero ha già fissato gli obiettivi: “Come sempre vogliamo fare sempre meglio e non potrebbe essere altrimenti” – le parole del conduttore a Vero TV – .