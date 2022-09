Alberto Matano, nuovo traguardo e balli sfrenati in discoteca (FOTO)

Conduttore de La vita in diretta compie 50 anni! I festeggiamenti in discoteca a Roma

Ha spento 50 candeline Alberto Matano, lo scorso 9 settembre! Un traguardo importante per il conduttore di Catanzaro, che sembra un eterno giovane, e ha voluto festeggiare in grande stile con un party in discoteca nel locale Jackie O’ di Roma (in cui era stato pochi giorni fa con l’amica Mara Venier e i rispettivi compagni), proprio ieri sera sfruttando il fatto che oggi pomeriggio il suo programma non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale Tutti a scuola. Sta vivendo un momento decisamente d’oro il giornalista calabrese che pochi mesi fa, precisamente l’11 giugno, è convolato a nozze con il compagno storico, l’avvocato Riccardo Mannino e, in queste prime settimane della nuova edizione del rotocalco pomeridiano della prima rete, sta siglando un successo dopo l’altro. Gli ascolti continuano a premiare lo stile sobrio e allo stesso tempo intimo del programma che vede al timone il giornalista calabrese da quattro anni.



Alberto Matano scatenato in discoteca: balli sfrenati con Mara Venier e tanti amici. FOTO

Arrivato in anticipo rispetto ai suoi invitati, il conduttore de La vita in diretta, che ha fatto una rivelazione su un collega di recente, era accompagnato dal marito e dalla conduttrice di Domenica In, sua grande amica. Subito dopo sono arrivati i 220 invitati, tra cui molti volti noti del piccolo schermo. Insomma, un festeggiamento in grande stile che ha visto tra i protagonisti Alba Parietti, Francesco Oppini, Nancy Brilli, Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Stefania Orlando, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Anna Pettinelli, Barbara Palombelli e tanti altri. Il conduttore si è lasciato andare a balli sfrenati, come visibile nelle sue storie su Instagram e nella foto in basso, lasciandosi trasportare dalla musica e dall’atmosfera di festa.



Roberta Morise, il regalo speciale per il conduttore de La vita in diretta

Ha festeggiato con canti, balli e tanti amici e colleghi Alberto Matano i suoi cinquant’anni dopo la diretta del rotocalco della prima rete. Il conduttore ha ricevuto in camerino un omaggio floreale con due composizioni di rose che riportavano le iniziali del suo nome.

“Guardate la meraviglia di questi fiori, sono pazzeschi. Chi li avrà mandati? è un mistero”.

Queste le parole del presentatore che ha tenuto a taggare però la collega e amica Roberta Morise, aggiungendo un cuore. Segno che il regalo tanto gradito proveniva sicuramente proprio da lei.