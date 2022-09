Alberto Matano, rivelazione su un collega: “Ha salvato dal fallimento…”

“Ha salvato una fabbrica dal fallimento”, rivelazione del conduttore de La vita in diretta

Si è parlato anche di uno dei conduttori di punta della Rai nel talk che ha avuto luogo nella seconda parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, giovedì 15 settembre 2022: trattasi di Fabio Fazio, da anni padrone di casa di Che tempo che fa, il programma della domenica sera di Rai3, sul quale Alberto Matano ha svelato “Ha rilevato una storica fabbrica di cioccolato che rischiava il fallimento”. La notizia in questione, appunto trattata in diretta oggi pomeriggio, è stata diffusa in rete ore prima da diverse testate giornalistiche. E proprio il conduttore del terzo canale è stato raggiunto dalle telecamere del programma di Rai1, rilasciando alcune dichiarazioni che sono state mandate in onda.

Alberto Matano su Fabio Fazio: “Sta per tornare in onda ma ha intrapeso un’altra avventura”

“Fazio sta per tornare in onda con Che tempo che fa, ma quella che vi raccontiamo oggi è un’altra storia” ha asserito il conduttore de La vita in diretta appunto introducendo il servizio dedicato al collega, raggiunto dall’inviato Luca Forlani.

Ho pensato non fosse giusto lasciar chiudere un così bel ricordo, il cioccolato è come una macchina del tempo che riporta indietro negli anni

ha dichiato Fazio ai microfoni de La vita in diretta, intervistato proprio presso la cioccolateria della sua infanzia che ha, come appena detto, rilevato: si trova in Liguria. L’inviato del programma ha spiegato, a tal proposito, che la fabbrica rischiava la chiusura da quando è scoppiata la pandemia.

Fabio Fazio a La vita in diretta: “Ecco cosa ci vuole per addolcire Luciana Littizzetto”

Sempre nella breve intervista rilasciata all’inviato di Alberto Matano il conduttore di Che tempo che fa ha fatto una battuta, dicendo che non basta portare dei cioccolatini alla collega Luciana Littizzetto perchè per addolcirla ci vorrebbero delle intere piantagioni! “Alberto Matano invece è già dolcissimo” ha detto inoltre, con la replica subito arrivata dallo studio da parte del padrone di casa del programma che, ridendo, gli ha detto: “Grazie per il dolcissimo!”. All’inizio della trasmissione, invece, Alberto si è emozionato per le toccanti immagini dell’addio alla regina.