Alessandro Cattelan, sfogo sugli ascolti: “Non c’è stato un fallimento…”

Il conduttore ricorda le esperienza in Rai: “Forse si dimentica che ho fatto anche l’Eurovision”

L’inizio di Alessandro Cattelan è stato balbettante. Il conduttore però, approdato alla guida del suo Stasera c’è Cattelan su Rai2, ha parlato nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della sera rievocando le prime esperienze sulla tv di stato. E qualche sassolino dalla scarpa il presentatore ha voluto toglierselo, tenendo a ricordare che oltre al tiepido successo di Da Grande, suo programma d’esordio in Rai, ha guidato con grande successo l’Eurovision Song Contest insieme a Mika e Laura Pausini, sfoderando tutto il proprio arsenale qualitativo.

Non penso che sia andata in fallimento per gli ascolti di da grande, poi c’è stato Eurovision Song Contest che è andato bene, io c’ero ma sembra interessare meno. Non ho fatto male a nessuno, nella vita si prova a sperimentare delle cose e ci sta anche sbagliare

Alessandro Cattelan spiega: “Ecco le priorità del mio programma”

Già nei giorni scorsi il conduttore aveva rilasciato qualche anticipazione a sorpresa prima del debutto, adesso Cattelan torna a parlare delle intenzioni del suo programma. Intervistato dal Corriere della sera il conduttore, ex volto di Sky, ha spiegato cosa intende far arrivare al pubblico da casa con il format: “La prerogativa di un late night è avere sempre gli ospiti più interessanti del momento. Bisogna essere un po’ fortunati e un po’ bravi a intercettarli. Ogni puntata è diversa dall’altra ed è il bello del genere” – le parole del presentatore al quotidiano – .

La gioia del presentatore: “Finalmente faccio la cosa che preferisco”

La seconda serata è la parte preferita della giornata per Alessandro Cattelan. E tornare in quella fascia oraria è stata una grande gioia per lui, come svelato nel corso di una intervista a Il Corriere della sera l’ex presentatore di E poi c’è Cattelan, storico format di Sky: “Su Rai2 faccio la cosa che preferisco in assoluto, la seconda serata. Il fatto di avere tre appuntamenti settimanali lo trovo veramente una figata perché crea routine. Il late show ha le fattezze più della radio che della tv” – ha precisato al giornale – . E adesso è attesa una riscossa auditel.